韓系豪華車廠「挑戰大型雙門GT跑車市場」！Genesis雙概念車亮相

圖文／7Car 小七車觀點

全球大型雙門跑車市場式微，傳統豪華車廠陸續退場，然而源自韓國的豪華品牌 Genesis 卻反其道而行，在日前首爾車展上宣布推出 X Gran Coupe 和 X Gran Convertible 兩款概念車，均基於市售的 G90 超大型豪華房車改造，採用雙門 GT 跑車的設定。

▲Genesis 推出 X Gran Coupe 和 X Gran Convertible 兩款雙門豪華 GT 概念車。

X Gran Coupe 和 X Gran Convertible 這兩款車與 Genesis 過去幾年設計的 X、X Speedium 和 X Convertible Concepts 均有相似之處，沒有概念車強烈的虛華前衛感，但承襲了品牌強調雙恆線頭燈，並搭配華麗的 3D 盾牌形水箱罩，體現了 GT 跑車應有的運動優雅姿態。

與 G90 相比，X Gran Coupe 和 X Gran Convertible 均擁有傾斜度較大的前擋風玻璃和較低扁的車頂線條，車門同時還採用無窗框的設計。原廠設計師還為這兩款車加寬了葉子板、搭配空力套件以及更具運動感的輪圈設計，讓這兩款車的造型更為穩健，一舉成為市場上少見的豪華雙門跑車。

進入到車內，原廠也針對座艙進行徹底重新打造，整體設計靈感源自地中海橄欖樹，並結合了綠色和棕色皮革。橄欖葉圖案延伸至門板，並有複雜的車縫線設計。敞篷版則採用大量藍色元素點對，靈感來自於釀造葡萄酒的葡萄色。

可惜的是這兩款車並未有量產的計畫，Genesis 全球負責人 Mike Song 表示，Genesis 自成立 10 年來，一直致力於向全球 130 多萬客戶提供獨特的產品價值。我們希望抓住這個機會，作為新的 10 年起點，再次展示 Genesis 對高性能技術和未來豪華設計追求的車型。