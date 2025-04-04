ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW「全新越野重機R 12 G／S」登場！搭水平對臥引擎品牌精神延續

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Motorrad 日前於官方網站宣布正式發表全新 BMW R 12 G/S，以經典越野車 R 80 G/S 為設計靈感，融合復古美學與現代科技，打造出兼具公路與越野性能的全能機種。作為 R 12 車系的一員，R 12 G/S 不僅延續 BMW 對 Boxer 引擎的堅持，更進一步強化其越野性能，為熱愛純粹騎乘體驗的車迷提供一款風格獨具且性能紮實的選擇。

外觀方面，BMW R 12 G/S 主打經典與現代的融合，延續「G/S」代表的越野與公路雙重特色。包括：經典的圓形儀錶板、LED 頭燈以及象徵性 "X" 造型日行燈。外型上特別配置 21 吋前輪及標準的 17 吋後輪，搭配 Enduro Package Pro 還可選配 18 吋後輪，以達到更強悍的越野性能。此外，該車提供三種引人注目的塗裝選擇，包括基本款夜黑啞光、選配亮白以及頂級 Option 719 的特殊塗裝，滿足不同消費者的個性需求。

在配備方面，除標準配置的 12V 電源插座與 Keyless Ride 無鑰匙啟動系統外，另可選配數位儀表與可調式自適應頭燈（Headlight Pro）等高階配備。同時，R 12 G/S 還標配三種騎乘模式：「Rain」、「Road」、「Enduro」，並可選配進階的「Enduro Pro」模式，適合專業級的越野需求。此外，原廠配備動態牽引力控制（DTC）及引擎煞車力矩控制（MSR），確保騎乘時的安全性及穩定性。選配的換檔輔助系統 Shift Assistant Pro 則提供了更順暢且高效的騎乘體驗。

動力心臟為經典 1,170c.c. 汽油冷式水平對臥雙缸引擎，輸出達 109 匹最大馬力與 115 牛頓米峰值扭力，搭配左側單出排氣系統及高掛排氣尾段，呼應越野車的設計語彙。懸吊採用全可調 45mm 倒立式前叉與具備行程依賴阻尼系統的 Paralever 後懸吊，擁有長達 210mm（前）與 200mm（後）的懸吊行程，應對崎嶇地形不在話下。

BMW R 12 G/S 的推出，不僅滿足經典車迷對經典車款的熱愛，更在現代越野市場上提供一個強而有力的選擇。透過豐富的原廠配件及客製化套件，新車款將能有效吸引重視越野能力與經典風格融合的消費者，進一步鞏固 BMW Motorrad 在越野摩托車市場中的領先地位。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWR12GSR12GS越野機車重機水平對臥引擎摩托車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿弟女兒幫Energy配CP　笑喊：爸爸是攻XD

推薦閱讀

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

最新文章

BMW全新越野重機R 12 G／S登場2025-04-04

賓利收藏家再添手工打造限量休旅2025-04-04

Honda「大空間家用MPV」新增成員2025-04-03

現代小改款IONIQ 6／N Line亮相2025-04-03

Audi Q6 e-Tron休旅試駕2025-04-03

TOYOTA子品牌開發新越野休旅2025-04-03

三菱推虛擬愛車程式吸引Z世代目光2025-04-03

Honda油電雙門跑車Prelude內裝公開2025-04-03

雷諾宣布收購Nissan印度公司2025-04-03

福特「Kuga溫莎曜影版」實車直擊2025-04-02

熱門文章

賓利收藏家再添手工打造限量休旅2025-04-04

Honda「大空間家用MPV」新增成員2025-04-03

BMW全新越野重機R 12 G／S登場2025-04-04

TOYOTA子品牌開發新越野休旅2025-04-03

台灣「MG HS休旅」升級配備不加價2025-04-02

現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市2025-04-02

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」5月見2025-04-02

Nissan新一代Sentra改款亮點曝2025-03-31

Yamaha XSR155日規添新色2025-03-28

福特「Kuga溫莎曜影版」實車直擊2025-04-02

相關新聞

賓利鐵粉收藏家「再添手工打造限量休旅」！致敬利曼第6次冠軍榮耀

賓利鐵粉收藏家「再添手工打造限量休旅」！致敬利曼第6次冠軍榮耀

行人被撞！求償251萬只獲賠16萬　法官曝原因：你沒走斑馬線

行人被撞！求償251萬只獲賠16萬　法官曝原因：你沒走斑馬線

洗車場裡機車突暴衝慘釀3傷！現場畫面曝　騎士：油門卡死

洗車場裡機車突暴衝慘釀3傷！現場畫面曝　騎士：油門卡死

沒買車也能享受「有車的樂趣」！三菱推虛擬愛車程式吸引Z世代目光

沒買車也能享受「有車的樂趣」！三菱推虛擬愛車程式吸引Z世代目光

Honda「油電雙門跑車Prelude」內裝首度公開！數位＋運動風格更戰鬥

Honda「油電雙門跑車Prelude」內裝首度公開！數位＋運動風格更戰鬥

讀者迴響

熱門文章

賓利鐵粉收藏家「再添手工打造限量休旅」！致敬利曼第6次冠軍榮耀

賓利鐵粉收藏家「再添手工打造限量休旅」！致敬利曼第6次冠軍榮耀

Honda「大空間家用MPV」新增成員！雙動力、內裝升級更舒適

Honda「大空間家用MPV」新增成員！雙動力、內裝升級更舒適

BMW「全新越野重機R 12 G／S」登場！搭水平對臥引擎品牌精神延續

BMW「全新越野重機R 12 G／S」登場！搭水平對臥引擎品牌精神延續

TOYOTA子品牌「經典越野休旅」將復活！對手鎖定Jimny、明年亮相

TOYOTA子品牌「經典越野休旅」將復活！對手鎖定Jimny、明年亮相

93.9萬！台灣「MG HS休旅」升級配備不加價　外觀更帥更好看

93.9萬！台灣「MG HS休旅」升級配備不加價　外觀更帥更好看

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」最快5月見！搶先卡位備戰賓士CLA

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」最快5月見！搶先卡位備戰賓士CLA

Nissan新一代Sentra改款亮點曝！升級雙12.3吋大螢幕、動力更豐富

Nissan新一代Sentra改款亮點曝！升級雙12.3吋大螢幕、動力更豐富

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366