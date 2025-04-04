BMW「全新越野重機R 12 G／S」登場！搭水平對臥引擎品牌精神延續

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Motorrad 日前於官方網站宣布正式發表全新 BMW R 12 G/S，以經典越野車 R 80 G/S 為設計靈感，融合復古美學與現代科技，打造出兼具公路與越野性能的全能機種。作為 R 12 車系的一員，R 12 G/S 不僅延續 BMW 對 Boxer 引擎的堅持，更進一步強化其越野性能，為熱愛純粹騎乘體驗的車迷提供一款風格獨具且性能紮實的選擇。

外觀方面，BMW R 12 G/S 主打經典與現代的融合，延續「G/S」代表的越野與公路雙重特色。包括：經典的圓形儀錶板、LED 頭燈以及象徵性 "X" 造型日行燈。外型上特別配置 21 吋前輪及標準的 17 吋後輪，搭配 Enduro Package Pro 還可選配 18 吋後輪，以達到更強悍的越野性能。此外，該車提供三種引人注目的塗裝選擇，包括基本款夜黑啞光、選配亮白以及頂級 Option 719 的特殊塗裝，滿足不同消費者的個性需求。

在配備方面，除標準配置的 12V 電源插座與 Keyless Ride 無鑰匙啟動系統外，另可選配數位儀表與可調式自適應頭燈（Headlight Pro）等高階配備。同時，R 12 G/S 還標配三種騎乘模式：「Rain」、「Road」、「Enduro」，並可選配進階的「Enduro Pro」模式，適合專業級的越野需求。此外，原廠配備動態牽引力控制（DTC）及引擎煞車力矩控制（MSR），確保騎乘時的安全性及穩定性。選配的換檔輔助系統 Shift Assistant Pro 則提供了更順暢且高效的騎乘體驗。

動力心臟為經典 1,170c.c. 汽油冷式水平對臥雙缸引擎，輸出達 109 匹最大馬力與 115 牛頓米峰值扭力，搭配左側單出排氣系統及高掛排氣尾段，呼應越野車的設計語彙。懸吊採用全可調 45mm 倒立式前叉與具備行程依賴阻尼系統的 Paralever 後懸吊，擁有長達 210mm（前）與 200mm（後）的懸吊行程，應對崎嶇地形不在話下。

BMW R 12 G/S 的推出，不僅滿足經典車迷對經典車款的熱愛，更在現代越野市場上提供一個強而有力的選擇。透過豐富的原廠配件及客製化套件，新車款將能有效吸引重視越野能力與經典風格融合的消費者，進一步鞏固 BMW Motorrad 在越野摩托車市場中的領先地位。