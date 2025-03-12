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368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

▲368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器（圖／記者張慶輝攝）

▲Inoes Grenadier總代理永三發表Quartermaster豪華皮卡，建議售價368萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Ineos Grenadier總代理永三今（12）日於品牌內湖展間發表旗下第2款新車Quartermaster豪華皮卡車，並為其開出368萬起的建議售價，提供玩家一款與眾不同的全新選擇，而且只要在2025年4月前完成正式訂單程序，就能獲得前後差速器鎖，使越野能力進一步提升。

▲368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器（圖／記者張慶輝攝）

▲Grenadier Quartermaster軸距加長305mm，後方改採寬廣的後車斗，搭配各項配件能靈活運用。

Grenadier Quartermaster整體風格與其休旅車兄弟幾乎一致，不過軸距加長了305mm，並將後方改為寬廣的後車斗空間，可搭配可鎖式後車斗捲簾、後車斗備胎固定組或車頂架等，無論日常工作或假日休閒都好裝好載，再加上835公斤載重能力與3,500公斤拖曳能力，幾乎能滿足所有戶外活動需求。

▲368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器（圖／記者張慶輝攝）

▲368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器（圖／記者張慶輝攝）

▲Grenadier Quartermaster載重高達835公斤，並具備有最高3,500公斤的拖曳能力。

車內格局同樣延續了之前的格局，猶如飛機般的操作介面仍是亮點之一，確保在任何路況下都能準確操作重要功能，此外防水抗污的內裝材質也沒缺席，無論是上山下海，清理起來都不會太費心。

▲368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器（圖／記者張慶輝攝）

▲368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器（圖／記者張慶輝攝）

▲368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器（圖／記者張慶輝攝）

▲車內依舊走硬派風格，一切設置都是為了實用性，在任何情境下都能放膽使用。

動力依舊採用源自BMW的3.0升直6渦輪汽油與柴油引擎，分別可輸出286匹與249匹馬力，扭力則是45.9與56.1公斤米，均搭配8速ZF手自排變速箱與雙速加力箱，並標配中央差速器鎖，底盤依舊採用梯形大樑架構，搭配前後固定車軸與多連桿線圈懸吊系統，帶來強悍的越野實力。

▲368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器（圖／記者張慶輝攝）

▲368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器（圖／記者張慶輝攝）

▲汽油與柴油動力都是源自BMW的3.0升直列6缸渦輪引擎，搭配熟悉的8速ZF手自排變速箱。

▲368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器（圖／記者張慶輝攝）

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關鍵字：INEOSGrenadierQuartermaster英國皮卡越野車豪華汽車新車永三

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