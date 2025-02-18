光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

▲光陽最新旗艦電動機車MiG 9再度傳來好消息，將在第1季量產上市。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

國內機車大廠KYMCO光陽在去（2024）年8月首度曝光了全新旗艦電動機車MiG 9，並在近期的媒體活動上二次露面，集團董事長柯勝峯還帶來了「上半年開賣」的好消息，不過現在看來進度會比預期的更快，因為光陽今（18）日透過新聞稿宣布新車將在第1季量產上市，同時也預告3／10會舉辦年度媒體活動，更進一步透露了新車的馬力數值，宣告白牌電車王者爭霸新一輪大戰即將開打！

▲光陽集團董事長柯勝峯日前才預告MiG 9會在上半年量產，現在看來進度會提前至第1季。（圖／資料照）

光陽表示，今天一支由技術人員組成的「Ionex MiG 9研發先鋒路測車隊」，已從高雄總廠出發，首站就將攻克「全台最高電動機車換電站」Ionex合歡山遊客中心站，在天氣預報接近0度的嚴苛環境下，展現MiG 9的強悍實力與穩定可靠，並充分驗證「充換一體」的高度便利性，既可透過Ionex的綿密能源網路自由穿梭鬧區，也能以充電方式在偏遠地帶安穩前行。

▲光陽技術人員組成的「Ionex MiG 9研發先鋒路測車隊」已於今日從高雄總廠出發，目的地是全台最高電動機車換電站。（圖／翻攝自KYMCO）

當然車迷最關心的事，還是MiG 9究竟有什麼底氣能成為「新世代旗艦電動機車」，光陽也透露這款新車將具備高達9kW（約12.06匹）的強悍輸出表現，這數值正呼應了其車名中的「9」，並且MiG 9也將憑藉其過人的實用性，填補目前市場中「白牌旗艦電動跑旅」的空缺。

▲光陽透露MiG 9將具備9kW（約12.06匹）的強悍輸出表現，並有著過人的實用性。（圖／資料照）

至於車迷何時能親眼見到MiG 9，光陽也給出了「第1季量產上市」的答案，同時預告3／10將會舉辦年度媒體活動，並宣告「MiG 9上市登板做為2025年開春的首場新車發表」，相信很快就能與車迷見面。

▲這次路測除了驗證MiG 9的強悍輸出外，也將展現其「充換一體」的高度便利性。（圖／資料照）