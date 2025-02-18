Gogoro執行長宣布「離峰騎到飽每月488起」！成立10周年送大禮

▲Gogoro今年迎來成立10周年，開春就為車主帶來大禮。（圖／資料照）

記者張慶輝／台北報導

Gogoro睿能創意今（18）日舉辦創立10年以來首場新春媒體活動，會中由代理執行長姜家煒預告了公司接下來的動向，包括車型架構策略、能源網路與換電服務優化、海外市場規劃等等，並帶來了與嘉實多機油聯手進軍越南市場的好消息，不過對車主來說最有感的，莫過於「離峰騎到飽每月488起」的全新資費，將在今年第2季推出！

▲Gogoro代理執行長姜家煒（右）親自說明接下來的營運規劃，涵蓋了國內與海外市場。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

姜家煒一開場就先分享近年台灣機車市場趨勢變化，過去銷量前3名都以平價國民車款為主，但即使促銷力道加大價格下修，去年還是有高價旗艦車款竄上第2名；Gogoro本身已經有對應各級距的產品，但未來會朝向共用架構的方向簡化，預期會聚焦為5個平台，同時新的架構也會同步分享給PBGN夥伴，讓大家能一同享受到降低研發與生產成本、縮短開發週期、提升品質一致性等好處。

▲Gogoro預計會在2026年達成能源事業損益兩平，並在2027年開始創造自由現金流，2028達成車輛事業損益兩平。

在海外市場方面，姜家煒也直言「東南亞地區是Gogoro海外發展重點市場」，雖然近期菲律賓傳來壞消息，不過Gogoro接下來將與知名石油品牌嘉實多共同攜手，正式成立合資公司共同進軍越南市場，並且會應用在韓國市場的成功經驗，在合作中做好關鍵角色。

▲全新離峰吃到飽預計在今年第2季正式推出，最低488起就能在離峰時段享受換電免費優惠。

對消費者來說最有感的，還是換電服務與資費，姜家煒給出了許多優化換電體驗的方案，但最讓人驚訝的是將在今年第2季推出全新「離峰騎到飽」方案，只要單電池488／雙電池888起，就能在0點到6點、10點到16點、22點到24點享有每安時0元的優惠，等於每天有長達14個小時的時間都能免費換電，其他時段則是每安時2.3元，而且此方案將適用老車主與新車主。