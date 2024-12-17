光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

▲KYMCO光陽RTS R 165在各方面都較兄弟有所進化，並非單純套缸加大排氣量這麼簡單。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／雲林報導

國內機車大廠KYMCO光陽在今年6月發表全新RTS旗艦運動車系，當時以135與125打頭陣，並同場宣布更強大的RTS R 165會在米蘭車展現身，最終今年11月也在義大利兌現承諾，並在近期展開媒體試駕活動，究竟RTS R 165是如何超越所有同級運動車款，成為「場上最強白牌」，與RTS 135相比，兩者除了在排氣量上的差異外，還有哪些不同？這些問題都成了此次試駕的最大重點。

▲過去同車系不同排氣量的外型不會有太多變化，不過RTS R 165沒有選擇簡單作法，而是在多處與兄弟做出差異。

為了讓RTS R 165與其他兄弟作出差異，光陽並沒有選擇如單純換彩貼或配色的簡單作法，而是在許多地方都有實質上的變化，像是前盾與前土除造型就與RTS 135完全不同，且尾燈造型也變得更加洗鍊，甚至是儀表板佈局或坐墊泡綿軟硬這種細節都經過調整，最後再輔以車頭的165、以及車側醒目的紅色R字樣，彰顯出RTS R 165的不同身分。

▲RTS R 165在車頭與車尾都有實質上的變化，整體依舊是相當動感洗鍊。

變化不僅止於眼睛看得到的地方，「腹內」的進化更是精彩，首先是車迷最關心的動力核心，RTS R 165除了透過缸徑改變，將排氣量提升至164.5c.c.外，也改採鍛造活塞，在重量減輕8%且強度提升8%的同時，除了帶來更強大的爆發力，磨耗量也降低5%，引擎結構也一併經過強化，同時還換上了液壓內鍊張緊器，使摩擦損失降低10%，耐用性更是提升了65%，以上改變帶來了16.3匹與1.5公斤米的亮眼輸出，還使得引擎震動降低12%，並帶來更精緻的運轉聲浪。

▲引擎腹內不只擴大缸徑提高排氣量，在用料上也更進一步，誠意十足。

另外一大亮點，則是ISG智慧輔助核心的升級，相較於RTS 135的0.3匹，RTS R 165現在有著最大0.5匹的輔助動力，能在低轉速域帶來更生猛的加速表現，中高轉速域則有著更好的動力延伸性，這也使得RTS R 165的綜效馬力來到16.8匹，官方也公布了完成0-100公尺加速僅需7.2秒，相比他牌競爭對手表現更加亮眼。

▲ISG智慧輔助核心升級後，現在能帶來額外0.5匹馬力，使得RTS R 165綜效馬力高達16.8匹。

有了強悍動力後，還需要能與其匹配的「好身手」，RTS R 165也沒有落下這點，所以原本就很優異的車架再次獲得進化，在增加強度的同時也維持輕量化，整車重量僅微幅上升至125公斤，輪胎則換裝由MAXXIS瑪吉斯量身打造的M888K（前110/70-12後120/70-12），透過整體剛性提升與抓地力提升，讓騎士得以盡情揮灑，而避震器同樣是經由台、日、歐三地聯合調教，以賽道特性作為訴求，帶來熱血的操駕感受，最後輔以TCS循跡防滑與ABS防煞車鎖死等電控，在享受的同時也降低失控風險。

▲包括車架、配胎與懸吊都針對上漲的動力做出調整，平衡性相當不錯。

為了徹底展現RTS R 165的全面實力，這次品牌特意向輪胎合作夥伴MAXXIS瑪吉斯商借了位在雲林斗六的輪胎測試訓練場，不僅高低速彎道能展現RTS R 165的操控實力，直線段也能感受其油電動力帶來的暢快加速，同時也有安排道路體驗環節，能夠在各種情境之下充份瞭解RTS R 165的全面表現。

▲即使在較為陌生的賽道上，RTS R 165仍是給足騎士自由探索的信心。

轉開Keyless免鑰匙開關並按下啟動鍵後，RTS R 165靠著ISG很順暢的將引擎發動，緊接著全力轉下油門起步，在沒有特別「拉車頭」或「往後坐」的正常騎姿之下，竟能感受到車頭短暫離地，又在TCS的介入下穩穩落地後，車速持續且飛快的上升，一轉眼就來到3位數，即使沒有用上專業儀器，也絕對能親身感受到紮紮實實的16.8匹綜效馬力，當然以上都是在專業封閉場地內進行的測試。

▲儀錶板格局也經過調整，可透過左下的電壓顯示觀察ISG作動情況。

為了驗證ISG智慧輔助的持久性，筆者刻意拉長了在賽道上騎乘的時間，透過儀錶板上的電壓觀察，ISG正常發電時的電壓約為14V，而當轉下油門開始加速時，會先下降至13V左右，這意味著ISG在此時暫停發電，減輕曲軸負擔讓轉速能更快速的向上攀升，而後電壓進一步下降至12V左右，這時ISG將會變成馬達帶來額外0.5匹馬力，重點是在半小時的高強度操駕當中，這樣的趨勢不曾改變過，也就代表RTS R 165的ISG能持續穩定輸出，不需要擔心「後繼無力」的問題。

▲即使在賽道上長時間高強度騎乘，RTS R 165的輸出力道也不見疲軟。

6月時就已經在麗寶卡丁車賽道被RTS 135的俐落身手所驚豔，這次「完全體」的RTS R 165更是讓人滿意，在動力上漲的同時，依舊能讓人很有信心地去探尋極限，不僅有著清晰的路面資訊回饋，最大45.6度的傾角與1,290mm短軸也能在輕鬆攻克低速彎，車架剛性提升後更是能從容對應高速彎角，每一圈都直呼暢快。

▲有了充電埠與平整化大車廂，RTS R 165在日常通勤也一樣好用，而高自由度的腳踏空間更能緩解長途騎乘疲勞。

離開了賽道，RTS R 165在公路上也保持了好騎好用的一面，腳踏位置的高自由度，能有效降低長途騎乘的疲勞感，支援PD協議的USB TYPE-C充電埠解決了用電問題，加大的前置物空間、U型大掛勾、以及坐墊下容量達28.1公升的平整化車廂，在日常通勤或多日壯遊時都會是好幫手，讓RTS R 165在展現極致性能的同時，也能滿足各種情境之下的用車需求。

▲為了讓更多騎士親身體驗RTS R 165的魅力，光陽也將舉辦民眾場的賽道試乘會。

當然這類運動型機種的魅力，還是要透過親身體驗才會最為完整，為此光陽也將舉辦民眾場的賽道試乘會，分別是12/22在高雄台糖賽車場、以及12/28在桃園極限賽車場，現場除了可試乘全新RTS R 165外，也有打卡送好禮與試乘抽大獎的活動，詳情可至KYMCO官網查詢。