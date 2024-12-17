「TOYOTA全新跑旅」馬來西亞買得到！2.5升油電折合新台幣277萬

▲TOYOTA Crown Sport不只日本有！現在馬來西亞也能買。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

讓台灣車迷口水直流的TOYOTA Crown Sport全新跑旅，登陸馬來西亞掀起不少話題，事實上，近期馬來西亞有水貨商直接從日本引進，採2.5升油電折合新台幣277萬！

▲日本、馬來西亞都是右駕國家，特別以水貨方式導入Crown Sport。

TOYOTA Crown Sport目前僅在日本發表，而馬來西亞則有廠商特別以recon車身分在當地上市，recon其實是Reconditioned縮寫，大多用來指從國外進口的翻新2手車，類似與台灣常說的水貨車，加上日本、馬來西亞都是右駕國家，過去當地廠商就常引進日本熱銷車款，如今Crown Sport現身馬來西亞成功引起話題。

▲馬來西亞目前僅引進2.5升油電。

TOYOTA Crown Sport因外型神似法拉利Purosangue休旅，初登場時就引起台灣、全球車系關注，馬來西亞目前引進規格為2.5升油電，開價RM 380,000元，折合新台幣277萬，而日本售價為590萬日圓，折合新台幣123萬。

TOYOTA Crown Sport尺碼4,720x1,880x1,565mm，軸距2,770mm，與跨界的Crown Crossover截然不同，雖然是皇冠家族空間最小成員，但卻有著超帥的高顏值，以及運動化懸吊、後輪轉向等，是強調操控取向的運動跑旅。