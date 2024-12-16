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BMW「下一代3系列」可能長這樣！電動版i3併售、最快2026年開賣

▲BMW下一代3系列預想圖 。（圖／翻攝自Instagram／kelsonik）

▲隨著距離改款腳步越近，最近網路上也流出BMW下一代3系列的預想圖，屆時燃油、電動i3將一同販售。（圖／翻攝自Instagram／kelsonik，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW下一代3系列將有燃油、電動版本，並且可能採取不同模組化平台，隨著更猛爆的電動i3 M逐漸釋出資訊，現在網路上也流出下一代3系列Neue Klasse的預想圖，預計新一代3系列有望在2026年與i3一同亮相。

下一代3系列將同樣具有Neue Klasse家族設計語彙，在前保桿、水箱護罩處的變化明顯，同時車身線條也會重新設計，讓3系列也朝5系列看齊，包括新款車門把手、鈑金線條，後保桿也比現行款更高，另外也有新款尾燈造型。

▲BMW下一代3系列預想圖 。（圖／翻攝自Instagram／kelsonik）

▲在Neue Klasse家族化設計下，下一代3系列與現行款有明顯變化、車側線條也更飽滿。

3系列燃油車型將同樣搭載CLAR平台，原廠也會經過優化，不過i3電動車則會搭載Neue Klasse平台，具有800V電能架構。動力編成上，汽油車型將同樣提供2.0升4缸渦輪、3.0升直6汽油渦輪，並具導入48V輕油電系統，其中6缸車型將首次以M350車名亮相，至於柴油動力則會在歐洲部分市場提供。

M3方面，則會維持3.0升6缸雙渦輪引擎，並導入48V輕油電動力，預料最大馬力將超過600匹，至於電動版i3 M則會採4馬達全輪驅動佈局，馬力將突破1,000匹，成爲歷來最強3系列。

▲BMW i3 M Neue Klasse。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW日前才釋出i3 M Neue Klasse官方測試照，這款電動性能房車將採4馬達全輪驅動佈局，具有1,000匹以上實力。（圖／翻攝自BMW）

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