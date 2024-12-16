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三菱「Colt入門掀背」推性能特仕版！拉力塗裝、馬力更大捷克獨享

▲三菱Colt Performance Special,。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲捷克三菱推出Colt Performance Special，讓這款入門掀背帶有更多拉力風格。（圖／翻攝自Mitsubishi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

捷克三菱（Mitsubishi）近日針對入門掀背Colt推出一款「Colt Performance Special」性能特仕版，透過手排、拉力風格塗裝來提供駕馭樂趣，動力也有提升，不過僅限捷克市場販售，售價也尚未公布。

不同於台灣車迷熟悉的Colt Plus，海外販售的第5代三菱Colt在去年發表，該車其實也是以雷諾Clio在歐洲市場貼牌的雙生車，所以動力外型皆與Clio相似。

▲三菱Colt Performance Special,。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲三菱Colt Performance Special,。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲Colt Performance Special搭載18吋OZ輪圈，動力也更大，可惜懸吊、底盤並未升級。

這次Colt性能特仕版外觀以霧黑、紅色圖案搭配，帶點三菱Ralliart風格，在水箱護罩、前下擾流、側裙皆採紅色元素，並搭配18吋OZ Racing Superturismo GT輪圈，讓視覺相當亮眼。

動力上，這款Colt性能特仕版也提升27%，使1.0升3缸渦輪引擎、6速手排配置下從原本的99匹馬力／16.3公斤米扭力提升至127匹／22.6公斤米扭力，儘管數據稱不上突出，但在全車1,097公斤車重下也相當夠用，可惜捷克三菱並沒有針對底盤、懸吊升級，仍舊保留原廠設定。

▲三菱Colt Performance Special,。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲三菱Colt Performance Special,。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲Colt性能特仕版也提升27%，使1.0升3缸渦輪引擎、6速手排配置下從原本的99匹馬力／16.3公斤米扭力提升至127匹／22.6公斤米扭力。

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