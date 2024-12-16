HONDA「第6代油電CR-V」日本明年回歸！台灣還要再等等

▲日本CR-V將在明年推出6代油電。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

日前北美、日本相繼發表的氫能源的HONDA CR-V e:FCEV，但僅提供租賃模式，不提供直接販售，不過日本市場已有消息表示，明年將會推出2.0升e:HEV油電CR-V，這也是繼5代CR-V退出市場後，6代車型將在日本市場回歸販售！

▲日本於2022年停售5代CR-V，如今將在明年迎回全新6代油電CR-V。

日本即將明年導入6代HONDA CR-V，首波將提供2.0升e:HEV油電，事實上，相較日前剛發表的CR-V e:FCEV氫能源，明年要推出e:HEV油電CR-V嚴格來說才是以大量市售方式回歸日本市場。

日規油電CR-V規格預計與其他市場同步，採2.0升自然進氣，搭配電動馬達，輸出達207匹馬力、34.2公斤米扭力，前驅車型能繳出18.21km/L平均油耗，4驅車型為15.5km/L，而帥氣的RS運動款，日本相信也不會缺席。

▲台灣市場想要看到油電CR-V，要等到2026年的小改款後。

日規油電CR-V採用10.2吋數位儀錶、9吋多媒體螢幕等，同時具備招牌的HONDA Sensing安全防護。至於在台灣市場規劃上，台灣本田預計明年為休旅陣容導入關鍵的e:HEV油電，明年將以改款HR-V油電作先發，至於油電CR-V估計要等到2026年。