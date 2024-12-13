IIHS研究「休旅、皮卡車」對行人更危險！死亡率比小型車高2倍

▲IIHS公布最新研究，該調查指出車頭較高的休旅車、皮卡車當與行人發生碰撞時，行人的死亡率將比小型車高出2-3倍。（圖／翻攝自IIHS，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

全球休旅車熱賣，不過根據IIHS美國公路安全保險協會最新一項研究指出，底盤較高的休旅、皮卡車在與行人發生碰撞時，行人的死亡率將比小型車款高出2-3倍，而在全球休旅車盛行下，也讓行人暴露在更高的風險中。

IIHS以2015年-2022年的202起事故做分析，當行人被32km／h的車輛撞到時，有46%的機會受到中度傷害；若時速提升至56km／h時行人的中度傷害將提升至86%，這是在一般速度下對行人傷害的影響。

▲IIHS研究中，除了車速之外，車頭越高的車款造成行人傷害的程度也越高。

不過，若當車輛為較高的休旅、皮卡車款時，較高的車頭對行人的傷害更嚴重。IIHS指出，若以202起事故的平均速度43km／h統計，一輛普通高度的汽車有60％將對行人造成中度傷害；而一輛皮卡車（車頭比一般汽車高33公分）造成行人中度傷害的機率為83%，造成嚴重傷害的機率為62%。

▲考量到全球消費取向以休旅車為大宗，IIHS也建議將住宅區速限降低至24km／h。



IIHS指出，碰撞速度越高確實會造成行人危險，而車頭更高的休旅車、皮卡車則提高了傷害程度。IIHS舉例，當車速從24km／h提高至56km／h時，行人受到嚴重傷害從9%提升至52%，若車輛是更高的中型皮卡、休旅車，則會從11%飆升至91%。

有鑒於市場偏好休旅車款，IIHS也給出解決方法，建議未來在住宅區的速限降低至24km／h，在這種速度下，行人受到嚴重傷害的機率為10%，理論上屬於零死亡風險。