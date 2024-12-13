速霸陸日規WRX／Levorg推限量特仕版！Recaro座椅、麂皮面料上身

▲日本速霸陸針對WRX、Levorg推出STI Sport R-Black Limited限量特仕版，不僅更多黑化套件、座艙也升級Recaro座椅、更多麂皮材質。（圖／翻攝自Subaru）



記者林鼎智／綜合報導

日本速霸陸（Subaru）針對WRX、Levorg旅行車（台灣車名WRX Wagon）推出「STI Sport R-Black Limited」特仕版，每月各限量250台、900台，透過增添黑色外觀套件、Recaro座椅、STI標誌等帶來更多跑格。

WRX／Levorg STI Sport R-Black特仕版皆以STI Sport R EX車型為基礎，在後視鏡、車頂天線、輪圈、大型擾流尾翼等處皆採黑化處理，同時也提供8款車色選擇，其中包括新增的Galaxy Purple Pearl珍珠紫車色。

▲特仕版是以STI Sport R EX車型為基礎，在後視鏡、車頂天線、輪圈、大型擾流尾翼等處皆採黑化處理，並提供8款車色選擇，其中包括最新的珍珠紫塗裝。



座艙部分則都升級Recaro座椅，該座椅採Ultrasuede黑色麂皮包覆，具有STI標誌、紅色縫線等，駕駛座也有8向電動調整功能，同時儀表台、車門面板、車門扶手處也以麂皮飾板、紅色縫線點綴。動力部分則維持不變，同樣採FA24 2.4升水平對臥4缸渦輪引擎、CVT變速箱，具有271匹馬力／38.2公斤米扭力。

WRX／Levorg STI Sport R-Black特仕版目前都已在日本開賣，WRX車型售價5,302,000 日元（折合新台幣112.6萬）、Levorg車型則是5,368,000 日元（折合新台幣114萬）。

▲特仕版車內皆配置Recaro麂皮座椅，並搭配紅色縫線，中控台、車門面板也換上麂皮材質，質感更好。