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賓士「C-Class小改款」測試被捕獲！性能AMG C63 S將重回V8懷抱

▲賓士C-Class、GLC新年式更新。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士C-Class小改款車型積極測試，屆時將迎戰搭載Neue Klasse平台的3系列、Audi A5，圖為現行款。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者林鼎智／綜合報導

在確定燃油、電動車策略併行下，賓士（Mercedes-Benz）也即將針對C-Class進行小改款，除了將迎戰BMW Neue Klasse 3系列、Audi A5外，性能版的AMG C63也將捨棄4缸PHEV插電式油電，改回V8輕油電動力，以挽救銷量。

近日外媒就捕捉到小改款C-Class測試車，除了確定將有燃油動力外，小改款C-Class也加大水箱護罩，並重新調整進氣壩與LED頭燈造型，另外也換上3芒星圖案，與其他車款看齊。

▲賓士C-Class小改款測試 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲賓士C-Class小改款測試 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲小改款C-Class除了頭尾造型重新修飾外，後視鏡、ADAS系統也會更加優化 。（圖／翻攝自Carscoops，以下同）

另外，小改款C-Class也採用新的後視鏡造型，具有方向燈、攝影鏡頭及雙LED燈條，前擋風玻璃上也有新的ADAS感測器，預料在駕駛輔助系統上也會有所優化。動力上，考量到排放法規，小改款C-Class將更朝向輕油電、PHEV插電式油電動力編成。

至於AMG C63 S則會捨棄備受批評的2.0升4缸PHEV動力，改採V8輕油電引擎，有望與即將推出的AMG CLE Coupe／Convertible敞篷一樣，重新吸引熱血買家。

現行第5代賓士C-Class（W206世代）在2021年上市，此次小改款也將使C-Class有利於面對大改款3系列、新推出的Audi A5等對手，同時這3款德系暢銷車型也都會推出電動版本，競爭更加激烈。

▲賓士C-Class小改款測試 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲AMG C63也將捨棄現行款4缸PHEV油電動力，重新投入V8引擎懷抱。

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