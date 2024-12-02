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三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

▲Custin 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲三陽工業董事長吳清源（左三）不滿國產車自製率規範倉促上路導致巨額損失，宣布退出車輛公會。（圖／翻攝自Hyundai、資料照）

記者林鼎智／綜合報導

國產車自製率規範在今年7月底公告、8月1日上路實施，不僅使中華汽車的MG受影響，連帶Hyundai旗下「7人座MPV」Custin也受到衝擊。為此，三陽不滿自製率政策上路倉促，在未提前告知、且車輛公會無作為下，宣布退出車輛公會。

三陽工業董事長吳清源提到，三陽在自製率規範出來之前完全沒有收到相關訊息，經濟部產發署在7月底公布規範、8月1日實施，使三陽有700輛已製造新車遭海關扣留，蒙受巨額損失。吳清源指出，Hyundai為全球前3大國際車廠，有自己的零配件生產策略，三陽協調產線並不容易。

▲Hyundai Custin（圖／記者林鼎智攝）

▲經濟部產發署在7月底公布規範、8月1日實施，使三陽有700輛已製造新車遭海關扣留，蒙受巨額損失，目前三陽也花費4億，希望能盡快恢復Custin產能。

受影響的Hyundai Custin 7人座MPV，在大陸車名為庫斯途CUSTO，部分零件都由大陸生產，在自製率新制上路下，也使Custin銷量受到影響。

國產車自製率規範要求最低20%、最高35%，為了符合規範，三陽也緊急展開Custin零件國產化，耗資4億拼符合國產車20%自製率，包括模具開發、產線調整等，希望能迅速恢復Custin產能。

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