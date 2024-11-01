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152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲速霸陸台灣意美汽車宣布「WRX STI赤焰馭望版」即日上市，售價為152.8萬、限量50台。（圖／記者徐煜展攝、翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

不久前才預覽「WRX STI赤焰馭望」特仕版（報導請點此）後，Subaru台灣意美汽車今（1）日也公布正式售價與配額，全台限量50台、售價為152.8萬元，全車升級日本STI原廠外觀套件，價值超過13萬元。

速霸陸WRX STI 赤焰馭望版：152.8萬（限量50台）

▲Subaru 11月促銷、WRX特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲赤焰馭望版搭載STI原廠專屬套件，並以火紅色烤漆處理，外型相當搶眼，升級總價值超過13萬元。

WRX STI赤焰馭望版搭載STI原廠專屬套件，包括前下擾流、側擾流板、定風翼、後擾流、空力鴨尾、專屬水箱護罩與STI銘牌等，接透過火紅色烤漆處理、相當搶眼，同時結合WRX元素如：4出尾管、引擎散熱孔、跑車化座椅與Harman Kardon音響等，讓這款性能房車更有侵略感。

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲赤焰馭望版升級STI原廠專屬套件，包括前下擾流、側擾流板、定風翼、後擾流、空力鴨尾、專屬水箱護罩與STI銘牌等。

動力上WRX STI 赤焰馭望版同樣維持2.4升水平對臥渦輪引擎、CVT變速箱，具有最大馬力275匹／35.7公斤米扭力，同時也有Eyesight 4.0輔助系統。原廠也針對WRX STI 赤焰馭望版推出152.8萬元優惠、本月入主享5年或12萬公里保固、交車再贈Subaru x Lamy All Star經典雙入筆套交車禮（可雷雕客製車主印記）。

▲Subaru 11月促銷、WRX特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲Subaru 11月促銷、WRX特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸台灣意美汽車11月購車優惠。

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