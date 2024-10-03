買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

▲福特六和針對Focus國產車系祭出贈品與售價折扣等優惠。（圖／翻攝自Ford）

記者張慶輝／綜合報導

儘管有小改款Kuga能帶動一波銷售，不過Ford福特六和仍是打鐵趁熱，於10月推出多重購車優惠，包括購買Focus國產全車系就送任天堂Switch遊戲機與Panasonic 55吋液晶顯示器，售價上也提供折扣，另外試駕全車系還能享周周抽iPhone 16 Pro，再送質感金屬掛勾。

▲Focus國產全車系特玩價最低74.9萬即可入手（含汰舊換新）。（圖／翻攝自Ford）

作為品牌銷售的雙箭頭之一，福特針對Focus國產全車系祭出「特玩價74.9萬起（含汰舊換新）」，另外Focus Wang指定車型再享最高60萬分期0利率；更吸引人的是，本月入主Focus國產全車系，就送「大玩＋」禮包，內含任天堂Switch遊戲機、以及Pansasonic 55吋4K HDR液晶智慧顯示器，總價值近3.5萬。

▲電動野馬跑旅Mustang Mach-E持續提供限時典藏價，最高可享31萬優惠。（圖／資料照）

除了Focus外，福特也持續為Mustang Mach-E電動跑旅開出「限時典藏價」，最低179.9萬就能入主，指定車型優惠更高達31萬，而主打多元應用的Ranger XLT皮卡車，則是提供舊換新現金價119.8萬的優惠；除了各車款的優惠與贈品活動外，只要在10／31前至全台福特展間試駕全車系，周周都能抽iPhone 16 Pro，還可獲得福特質感金屬掛勾。

▲Ranger XLT提供舊換新現金優惠價119.8萬。（圖／資料照）