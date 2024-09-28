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快訊／F1台中市政路開飆「現場畫面曝」！直線衝刺＋燒甜甜圈超炸裂

▲Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺。（影／記者張慶輝攝） 

記者張慶輝／台中報導

Red Bull Showrun Taichung今（28）日中午12點正式在台中市政路開飆，現場吸引超過4.8萬名車迷到場朝聖（14:19更新：官方表示為突破6萬人），就連周邊住戶也從高樓探出頭來觀賞這場台灣首次的F1實車動態展演活動，日本籍F1車手角田裕毅駕駛2012年冠軍賽車RB8於封閉全長超過1公里市政路上直線衝刺，V8引擎發出炸裂般的轟鳴聲浪，又在各路口表演甜甜圈燒胎，讓周遭車迷驚呼連連，最後結尾時車輛停下後還一度起火，還好工作人員及時撲滅。

▲Red Bull Showrun Taichung - 甜甜圈燒胎。（影／記者張慶輝攝）

▲快訊／F1台中市政路開飆「現場畫面曝」！直線衝刺破140分貝。（圖／記者張慶輝攝）

▲Red Bull Showrun Taichung於台中市政路炸裂開催。（圖／記者張慶輝攝）

今天的展演活動正式於中午12點揭開序幕，在簡短的致詞後，角田裕毅就搭上Honda Civic e:HEV進行車手巡禮，所到之處都受到車迷的熱情歡迎，緊接著角田裕毅回到車庫穿上裝備，坐進RB8賽車後就展開第1次的動態展演，V8引擎獨有的震撼聲浪響徹市政路，或許是還在熟悉路面狀況，這次角田裕毅並沒有做出太誇張的動作，僅有加速時稍稍打滑，在市政路上留下了幾道輪胎印。

▲快訊／F1台中市政路開飆「現場畫面曝」！直線衝刺破140分貝。（圖／記者張慶輝攝）

▲日本籍F1車手角田裕毅駕駛RB8賽車進行動態展演，V8引擎的高亢聲浪響徹市政路。（圖／記者張慶輝攝）

經過中間的串場表演後，角田裕毅又再次坐進RB8進行二番秀，這次明顯更放開來秀，並開始用「跑帶滑」的方式出彎，同時也在幾個路口甜甜圈燒胎甩尾，將氣氛炒到新一波高潮；在血肉果汁機的演出之後，角田裕毅又展開第3次展演，這次催得更用力，燒胎的轉速也更高亢，最後於車庫前拉轉燒胎後也正式為這次活動畫下句點，但或許是引擎高轉速運作後沒有撞風散熱，RB8賽車後側一度冒出火苗，幸好工作人員及時撲滅，才沒有發生更大的意外。

▲快訊／F1台中市政路開飆「現場畫面曝」！直線衝刺破140分貝。（圖／記者張慶輝攝）

▲角田裕毅駕駛RB8賽車在市政路上進行直線衝刺與甜甜圈燒胎等動態展演，讓車迷看得驚呼連連。（圖／記者張慶輝攝）

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