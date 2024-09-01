Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

▲Honda小改款CB650R街車（左）與CBR650R跑車（右）標準版率先抵台，矚目的E-Clutch車型稍後就來。

記者張慶輝／台中報導

Honda本田重機在2023年EICMA米蘭車展上，向全球車迷帶來小改款CB650R與CBR650R紅牌重機，台灣本田二輪也旋即在今（2024）年初的媒體活動上展出新車，雖然因為生產因素，這次仍無緣體驗備受關注的E-Clutch車型，不過藉由與2輛標準版車型的2天相處，還是能體驗到此次改款的有感升級，同時四缸引擎帶來的爽感也依舊迷人。

▲CB650R的頭燈造型跟上老大哥CB1000R，同時兩側的類金屬飾板現在也變為進氣口造型。

這次CB650R與CBR650R的外型各有不同程度改變，以街車的CB650R來說，主要就是頭燈造型跟上老大哥CB1000R，從原本的單純圓形多了一些曲線，而兩側的金屬質感飾板，現在也變成類似進氣口的造型，在跑車的CBR650R方面，也同樣是向當家旗艦CBR1000RR看齊，外型變得更加尖銳洗鍊，值得一提的是，兩者在車尾都換上直立式尾燈，與過去的半圓形燈組作出差異。

▲CBR650R的尖銳洗鍊同樣是向當家旗艦CBR1000RR看齊，兩者同步換上了直立式尾燈。

配備是這次小改款最有感的地方，換上全新5吋全彩儀表後，現在CB650R與CBR650R都具備Honda RoadSync功能，能夠與智慧型手機連線，帶來導航、接聽電話、操控音樂撥放等功能；筆者實際使用Android手機能輕鬆完成配對，並且簡潔的左把手四向開關操作起來簡單易懂，戴著手套也不會因手感變差而誤操作，導航時除了有清晰的Turn by Turn外，也會顯示詳細路名等資訊，基本上騎士不再需要把心愛的手機架在把手上，透過儀表板就能滿足大部分需求。

▲全新5吋全彩儀表搭配左手四向控鍵與Honda RoadSync功能，基本上不需要手機架就能滿足騎乘時的各項需求。

CB650R與CBR650R均搭載649c.c.水冷並列4汽缸引擎，在國內環保法規之下可輸出75匹馬力與6.1公斤米扭力，相比海外版本有不小落差，不過作為熱銷車型，要找回「失去的動力」並不是難事，只是要注意保固問題；由於仍採用鋼索式節氣門，所以僅能選用進檔快排，還好HSTC循跡系統依舊是標配，加上輔助式滑動離合器、ABS防鎖死煞車、ESS緊急剎車警示等功能，新手還是能安心享受騎乘樂趣。

▲649c.c.水冷並列四缸引擎可輸出75匹馬力，與海外版本有不小落差，但要「解決」也不是太困難。

雖然主車架沒有太多變化，不過受惠於車尾造型改變，現在副車架較過去減輕些許重量，而且多集中於最尾端，對於動態來說會有正面幫助；兩者懸吊均採用前SHOWA SFF-BP 41mm倒立式前叉，搭配預載可調的單槍後避震，制動則是雙Nissin輻射4活塞搭配浮動碟，而前120/70 ZR17後180/55 ZR17的胎寬設定，無論視覺效果或操控表現都有水準之上的演出。

▲寬胎設定不僅有氣勢，對操控也有幫助，CBR650R更有著恰到好處的騎姿，即使日行百里也不感疲勞。

相較於其他更為戰鬥的純種仿賽，實際跨上CBR650R就能感受到其相當具有親和力，只要雙腿確實夾持油箱，無論雙臂或核心都不會有太大壓力，騎乘上百公里都不會感到疲勞，整流罩也能減輕高速巡航時的風壓，換上CB650R後，較為挺直的騎姿當然會更輕鬆，更適合喜歡「逛大街」的騎士；值得一提的是，兩者在享受四缸引擎帶來的綿密聲浪時，都不會被熱氣烘到滿頭大汗，不過6,000轉前後的共震會造成小小困擾，需要特別注意檔位跟轉速的搭配。

▲CB650R則有更直挺的騎姿，適合愛逛大街的騎士，兩者在散熱的安排上都不會讓騎士滿頭大汗。

儘管更具科技亮點的E-Clutch車型不久後就會到來，不過對於喜歡純粹操控樂趣與四缸迷人特性的玩家來說，小改款後的CB650R／CBR650R標準版仍是一時之選，尤其當同級車僅有雙缸／三缸可選時更是如此，而且台灣本田也透露標準版車型售完為止，有興趣的玩家動作要快以免向隅。

▲CBR650R規格表。（圖／翻攝自Honda）

▲CB650R規格表。（圖／翻攝自Honda）