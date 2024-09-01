福特「電動野馬休旅拉力版」英國上市！專屬越野風合新台幣322.6萬

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 日前公開 Mustang Mach-E Rally 在英國官網上線，起價為 £76,790 英鎊，折合新台幣約為 322.6 萬元起。

▲Ford Mustang Mach-E Rally 於英國官網上線。

Mustang Mach-E Rally 最早於 2023 年 9 月亮相，相較於現行的市售車型並沒有做太多的變化，不過在細節上則加入了越野賽車的設計元素，例如在車頭下方的氣壩部位加入網格的造型，以及紅色的拖車鉤，車頭中央加入投射式的 LED 照明燈，車側則可以看到改搭載低風阻造型的 19 吋白色輪圈以及 Michelin CrossClimate2 輪胎、擋泥板等，不過最搶眼的還是車尾上方的拉力式尾翼，展現出更為運動感的一面。

▲Mustang Mach-E Rally 擁有專屬的越野設計元素。

內裝方面，也幾乎與 Mach E-GT 相同，不過前排座椅則在椅背上加入了 Mach-E Rally 字樣來增添專屬車型的尊榮感。在細節上則分別於儀表板、方向盤下半部及座椅滾邊、門飾板都有白色的車縫線設計。

動力部分，Mustang Mach-E Rally 搭載兩組電動馬達，綜效輸出可達到 480hp 最大馬力以及 650lb-f 峰值扭力，從 0 加速至每小時 60 英里的表現約為 3.5 秒。

現行款 Mustang Mach-E 車系甫於 2023 年 8 月首度在台亮相，並於同年 10 月 27 日正式在台發表，上市後憑藉著其品牌首款純電車魅力，在台灣電動車市場迅速擁有一席之地。而在今年為了進一步刺激市場，福特六和特別祭出典藏入主購車專案，依據車型編成分別享有典藏優惠價 Select 新臺幣 179.9 萬元 (原價為 189.9 萬元)、Premium 四驅長續航版 新臺幣 199.9 萬元 (原價為 230.9 萬元)、GT 新臺幣 219.9 萬元 (原價為 249.9 萬元)，其最高折扣分別為 10 萬元、31 萬元以及 30 萬元優惠，有感下修消費者入主 Mustang Mach-E 車系門檻，可說是目前入主電動野馬的好時機。