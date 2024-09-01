ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特「電動野馬休旅拉力版」英國上市！專屬越野風合新台幣322.6萬

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 日前公開 Mustang Mach-E Rally 在英國官網上線，起價為 £76,790 英鎊，折合新台幣約為 322.6 萬元起。

▲Ford Mustang Mach-E Rally 於英國官網上線。

Mustang Mach-E Rally 最早於 2023 年 9 月亮相，相較於現行的市售車型並沒有做太多的變化，不過在細節上則加入了越野賽車的設計元素，例如在車頭下方的氣壩部位加入網格的造型，以及紅色的拖車鉤，車頭中央加入投射式的 LED 照明燈，車側則可以看到改搭載低風阻造型的 19 吋白色輪圈以及  Michelin CrossClimate2 輪胎、擋泥板等，不過最搶眼的還是車尾上方的拉力式尾翼，展現出更為運動感的一面。

▲Mustang Mach-E Rally 擁有專屬的越野設計元素。

內裝方面，也幾乎與 Mach E-GT 相同，不過前排座椅則在椅背上加入了 Mach-E Rally 字樣來增添專屬車型的尊榮感。在細節上則分別於儀表板、方向盤下半部及座椅滾邊、門飾板都有白色的車縫線設計。

動力部分，Mustang Mach-E Rally 搭載兩組電動馬達，綜效輸出可達到 480hp 最大馬力以及 650lb-f 峰值扭力，從 0 加速至每小時 60 英里的表現約為 3.5 秒。

現行款 Mustang Mach-E 車系甫於 2023 年 8 月首度在台亮相，並於同年 10 月 27 日正式在台發表，上市後憑藉著其品牌首款純電車魅力，在台灣電動車市場迅速擁有一席之地。而在今年為了進一步刺激市場，福特六和特別祭出典藏入主購車專案，依據車型編成分別享有典藏優惠價 Select 新臺幣 179.9 萬元 (原價為 189.9 萬元)、Premium 四驅長續航版 新臺幣 199.9 萬元 (原價為 230.9 萬元)、GT 新臺幣 219.9 萬元 (原價為 249.9 萬元)，其最高折扣分別為 10 萬元、31 萬元以及 30 萬元優惠，有感下修消費者入主 Mustang Mach-E 車系門檻，可說是目前入主電動野馬的好時機。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特MustangMach-ERally電動車野馬電動汽車新車拉力

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

推薦閱讀

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

262萬起！賓士「V-Class豪華商旅」開賣　頂級款有三芒星立標

光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

光陽60周年「李多慧大秀熱舞」！5大新車有油有電橫跨白黃紅牌

最新文章

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕2024-09-01

福特電動野馬休旅拉力版英國上市2024-09-01

比亞迪電動鋼砲Seal 06 GT陸亮相2024-09-01

Nissan性能7座休旅確認取消V8動力2024-09-01

Defender增「海灘特仕版」　2024-09-01

賓士EQS電動車將併入S-Class販售2024-09-01

福特Bronco Sport越野休旅改款登場2024-09-01

MINI鄉村人電動休旅車北美上市2024-09-01

台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍2024-08-31

Nissan黑化版Kicks＆X-Trail開賣2024-08-31

熱門文章

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕2024-09-01

國產車自製率新制這2款新車也中槍2024-08-26

Nissan性能7座休旅確認取消V8動力2024-09-01

最多降31萬！福特Focus、Kuga多車款促銷2024-08-31

福特電動野馬休旅拉力版英國上市2024-09-01

比亞迪電動鋼砲Seal 06 GT陸亮相2024-09-01

【周焦點】鴻海、TOYOTA、福特新車今年見2024-08-31

零件自製率「買不到便宜國產車」2024-08-27

台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍2024-08-31

福特「7人座大休旅」推入門款2024-08-28

相關新聞

比亞迪電動鋼砲「Seal 06 GT」大陸亮相！四輪驅動最大馬力416匹

比亞迪電動鋼砲「Seal 06 GT」大陸亮相！四輪驅動最大馬力416匹

Nissan性能7座休旅「確認取消V8動力」！官方預告改採V6雙渦輪引擎

Nissan性能7座休旅「確認取消V8動力」！官方預告改採V6雙渦輪引擎

只有20台！Defender增「海灘特仕版」　復古彩貼+白色鐵框增帥度

只有20台！Defender增「海灘特仕版」　復古彩貼+白色鐵框增帥度

賓士「旗艦電動房車」銷量不如預期　下一代不再獨立販售　

賓士「旗艦電動房車」銷量不如預期　下一代不再獨立販售　

福特「Bronco Sport越野休旅」改款登場　搭配粗曠套件身手更強大

福特「Bronco Sport越野休旅」改款登場　搭配粗曠套件身手更強大

讀者迴響

熱門文章

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

國產車自製率新制「這2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了

國產車自製率新制「這2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了

Nissan性能7座休旅「確認取消V8動力」！官方預告改採V6雙渦輪引擎

Nissan性能7座休旅「確認取消V8動力」！官方預告改採V6雙渦輪引擎

最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

福特「電動野馬休旅拉力版」英國上市！專屬越野風合新台幣322.6萬

福特「電動野馬休旅拉力版」英國上市！專屬越野風合新台幣322.6萬

比亞迪電動鋼砲「Seal 06 GT」大陸亮相！四輪驅動最大馬力416匹

比亞迪電動鋼砲「Seal 06 GT」大陸亮相！四輪驅動最大馬力416匹

【周焦點】國產百萬有找電動車10月見　TOYOTA、福特改款新休旅將登場

【周焦點】國產百萬有找電動車10月見　TOYOTA、福特改款新休旅將登場

零件自製率新制讓國產車變貴「民眾被迫買進口車」！4大品牌給回應

零件自製率新制讓國產車變貴「民眾被迫買進口車」！4大品牌給回應

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366