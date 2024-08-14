日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

▲Red Bull公布9／28台中封街展演的演出陣容，日本現役F1車手角田裕毅將來台駕駛RB8賽車。（圖／翻攝自Red Bull）

記者張慶輝／綜合報導

能量飲料品牌Red Bull紅牛即將於9／28於台中舉辦「2024 Red Bull Showrun Taichung」表演活動，今（14）日除了指定銀行卡友提前開搶5,000張門票外，Red Bull也公布了演出陣容，屆時將會由日本現役F1車手親自駕駛2012年世界冠軍賽車RB8進行動態展演，除此之外還有2位世界級兩輪特技車手現場炫技，台灣重金屬樂團與頑童MJ116激情獻唱，帶給台灣車迷全方位的震撼體驗。

▲因疫情而延宕的「Red Bull Showrun Taichung」，將在9／28於台中市政路封街開飆。（圖／翻攝自Red Bull）

現效力於Visa Cash App RB F1車隊角田裕毅（Yuki Tsunoda），是在2021年首度於F1賽場上亮相，不僅是自2008年以來首位常規日本車手，同時也是首位在F1首秀中就獲得積分的日本車手（揭幕戰巴林站第9名）；屆時角田裕毅將會駕駛搭載V8引擎的RB8賽車，在台中市政路上進行甩尾、直線加速、原地燒胎等動態展演，帶給現場3萬名車迷視覺、聽覺與嗅覺的全方位震撼。

▲除了F1賽車的動態展演外，Red Bull還請到立陶宛籍的Aras Gibieza，曾在冰湖上挑戰摩托車飄移。（圖／翻攝自Red Bull）

除了角田裕毅擔綱熱血主秀外，Red Bull還請到了立陶宛籍的Aras Gibieza、以及日本籍的安倍優等2位世界級二輪特技車手，將以同樣震撼的高超技巧讓車迷大飽眼福；此外發跡於台中的九天民俗技藝團、重金屬樂團血肉果汁機將分別為活動開場，以及與二輪特技車手搭配演出，最後壓軸則是由活動大使頑童MJ116獻上專為活動打造的主題曲「Champagne Shower」。

▲台灣車迷熟悉的「金氏世界紀錄孤輪王」安倍優也將會在活動中展現精湛技巧。（圖／翻攝自Red Bull）

2024 Red Bull Showrun Taichung門票為均一價500元，共開放3萬張名額，除了今日指定銀行卡友優先開搶5,000張外，其餘的都將在明日（8／15）12點於ibon售票系統全面販售，而活動將於9／28（六）中午12點於台中市政路前封街開飆，一直持續到下午2點30分。

Red Bull Showrun Taichung 活動資訊

活動日期：2024年9月28日（六）中午12點

活動地點：台中市政路前（封街展演）

活動時程：

10:00 - 12:00 開放入場

12:00 - 14:30 Red Bull Showrun

售票資訊

票價：NT$500 (每人限購4張)

售票平台：ibon售票系統 （ibon 售票網站、 7-11 門市ibon 機台）

售票時間：

8月14日 中午12:00 國泰世華Visa卡友優先購票

8月15日 中午12:00 全面販售

活動網站：https://www.redbull.com/tw-zh/events/redbullshowrun-taiwan/