車廠風災專案一次看「泡水車免費拖吊＆維修折扣」陪伴車主過難關

▲凱米颱風造成全台多處淹水災情，讓不少人的愛車遭受滅頂之災。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

凱米颱風在全台多處造成淹水災情，也讓不少人的愛車遭受滅頂之災，為了協助車主渡過這次難關，許多車廠都給出了風災專案，透過免費拖吊或維修費折扣等方式，減輕車主善後的負擔，並能早日回歸正常生活，以下《ETtoday車雲》就整理了各家車廠的風災專案資訊。

TOYOTA、LEXUS、HINO總代理和泰

和泰汽車宣佈凡 TOYOTA、LEXUS、HINO商用車車主，因本次颱風造成之天然災害，致車輛受損者，其維修之零件及工資均以八折計，引擎控制單元（俗稱電腦）更提供六折優惠，請致電各品牌顧客服務中心（TOYOTA：0800-221345；LEXUS：0800-036036；HINO：0800-522567)聯絡救援事宜，經由本牌經銷商拖吊入廠維修者將免付拖吊費。

Ford福特六和

福特六和即刻啟動Ford車主專屬之天然災害相關服務和各項優惠，若因颱風或洪水影響而造成愛車受損，請撥打0800-032-100並由Ford專業服務廠竭誠提供下列服務內容：

1.免費拖吊車輛至同縣市之Ford專業服務廠（限於廠內維修）

2.全面性專業檢查

3.享有零件、工資8折優惠

Hyundai南陽

因颱風造成車輛需緊急救援、泡水拖吊等風災車損，可撥打免費客服專線0800-00-33-55求援。南陽實業各地區服務廠體系，提供受損車輛市區10公里內免費拖吊回廠服務。受颱風影響而需進行維修的車輛，在HYUNDAI汽車全台服務廠均可享維修工資及更換零件8折優惠服務。此外，若天災車輛損壞進廠，都會有完整HYUNDAI汽車「天災車損維修報告書」。

Volvo國際富豪

針對已受颱風水患之災損車主，VOLVO 國際富豪汽車為體恤全台車主，特別提供免費拖吊服務、引擎控制模組 6 折、零件維修 8 折等三大關懷專案。若愛車不幸停放於淹水地區，在積水未退時切莫冒險外出移車，應待水勢退去後再檢查受災狀況，也避免自行處理或發動車輛，敬請先行洽詢 VOLVO 原廠 24 小時免費客服專線：0800-40-60-80 尋求支援與協助，將車輛立即拖回原廠進行專業檢查維修與貼心服務，避免車輛損害擴大。

Honda台灣本田

針對本次凱米颱風受損需要協助的Honda車輛，若車輛（二輪及四輪）無法正常使用，只要車主撥打「Honda全方位顧客服務專線 0800-666-789」通報救援拖吊，將提供免費救援拖吊服務。受災車輛維修及零件工資服務可再享8折優惠價格。

▲多數車廠皆有提供免費拖吊回廠與維修費折扣。（圖／資料照）

MAZDA

若 MAZDA 車主有相關受損車輛拖吊回廠進行維修服務之需求，可撥打台灣馬自達顧客服務中心 0800-280-123 免付費服務專線，除了可享免費拖運受損車輛至最近的 MAZDA 授權維修服務中心，還可享車輛維修零件工資優惠。

Skoda

Skoda Taiwan宣布提供零件85折優惠及市區免費道路救援服務，以減輕車主負擔。Škoda Taiwan以及全省授權服務廠特別籲請車主注意防颱並留意車輛狀態，並提供免費服務電話: 0800-606-588，以備車主不時之需。

NISSAN裕隆日產

凡因本次颱風來襲受損故障的NISSAN車輛，只要撥打0800-088888客服專線請求救援，NISSAN將協助免費拖吊受損車輛至距離最近的NISSAN服務廠。若NISSAN車主愛車因本次颱風受損，裕隆日產將提供因天災受損車輛維修零件與工資8折優惠，若車主使用NISSAN聯名卡刷卡付費，則享有3期無息零利率優惠。

中華三菱

中華三菱提供車主「服務體系天災救援服務優惠辦法」，推出三大方案包括 颱風豪大雨期間淹水車輛回中華三菱原廠維修，將提供免費拖吊服務，並有維修工資及零件8折優惠，同時也會為每一位受災車主製作「淹水車維修報告書」。中華三菱24小時天災救援專線：匯豐汽車 0800-033-885、順益汽車 0800-030-

088、裕益汽車 0800-009-868、中華汽車 0800-030-580。

▲國產機車品牌也推出風災專案協助車主渡過難關。（圖／資料照）

KYMCO光陽

光陽即刻展開「KYMCO關懷受災車專案」。即日起至2024年8月10日，只要是KYMCO光陽機車受災車輛（限台灣本島），經經銷門市技師判定為災損車，將提供KYMCO原廠指定零件（空氣濾芯、開關、火星塞蓋、整流器、高壓線圈 (CDI) 、電腦 (ECU)）更換8折優惠，欲查詢全國經銷通路，請洽KYMCO官網或撥打24小時專人接聽專線 0800-090130 洽詢。

SYM三陽

即日起至8月10日前，至全國各地三陽機車經銷商（詳情請見SYM官網/限台灣本島），修理風災受損的機車，即可享有更換SYM原廠指定零件8折優惠。指定項目為：空氣濾芯 / 開關 / 火星塞 / 碼錶 /繼電器 / 高壓線圈組(CDI) / 引擎控制器(ECU)。