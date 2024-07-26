重機展／杜卡迪「最強單缸滑胎車」抵台　絕美外型開價79.8萬起

▲Ducati杜卡迪總代理碩文發表全新Hypermotard 698 Mono RVE，開出79.8萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Ducati杜卡迪台灣總代理碩文今（26）日於國際重型機車展中，為台灣車迷帶來了品牌首款單缸滑胎車Hypermotard 698 Mono RVE，並為其開出79.8萬起的建議售價；這款新車不僅搭載現今世上最強單缸引擎，同時碩文導入的RVE版本，也在2023年米蘭車展被選為「最美新車」，可說是內外兼具的全方位車款。

▲Hypermotard 698 Mono RVE在2023年米蘭車展被選為全場最美新車。

相較於一般版本的Hypermotard 698 Mono，RVE版在招牌的「杜卡迪紅」基礎之上，融入了街頭彩繪藝術的精髓，透過全車彩貼為其增添了不少視覺亮點，同時輪框也改採吸睛的紅黑跳色，另外還能選配品牌御用的Termignoni排氣管（僅限封閉場地使用），不僅視覺與聲浪會更具攻擊性，動力也能進一步提升。

▲透過高階車款下放的電控技術，讓騎士能在封閉場地內輕鬆做出高難度的孤輪動作。

作為強調玩樂性格的公路滑胎車款，Hypermotard 698 Mono採用659c.c.單缸引擎作為動力，把1299 Panigale的V2雙缸引擎「砍半」後，就得到了116mm超大賽車活塞與62.4mm超短衝程，配合Ducati招牌的Desmodromic技術與鈦合金汽門，能在9,750轉時輸出77.5匹馬力，6.42公斤米扭力則在8,000轉時湧現，限轉更是設定在其他單缸引擎作不到的10,250轉。

▲這具659c.c.單缸引擎可輸出77.5匹馬力，並且最高轉速可達10,250轉。

Hypermotard 698 Mono採用1,443mm短軸距設定，懸吊採前僅8.1公斤的Marzocchi 45mm全可調倒叉、後Sachs全可調避震搭配漸進式連桿，制動則是Brembo M4.32單卡鉗搭配330mm碟盤為主；電控方面除提供4種騎乘模式外，包括彎道ABS、車頭浮舉控制等功能，都針對滑胎車的特性重新開發，無論想要帶著後煞車側滑入彎、或是油門全開孤輪出彎，電控系統都能幫助騎士在可控的前提下完成這些進階動作。

2024國際重型機車展展出資訊

展出時間：7/26(五)-7/28(六)

7 月 26 日星期五 11:00-18:00

7 月 27 日星期六 10:00-18:00

7 月 28 日星期日 10:00-17:30

展覽地點：台北市南港展覽館 2 館(台北市南港區經貿二路 2 號)

售票資訊：7/26(五)-7/28(六) 購票入場 門票 280 元

1. 現場實體購票

2. 國際重型機車展 線上售票系統（展期官網線上優惠價250元）

3. 全家 FamiPort 售票系統