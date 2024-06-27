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159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Ducati總代理碩文導入全新V4車款，Multistrada V4 S建議售價159.8萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Ducati杜卡迪總代理碩文今（27）日正式在台發表全新V4車款，分別是Multistrada V4 S／V4 Pikes Peak多功能休旅、以及「惡魔」Diavel V4，並開出了159.8萬起的建議售價，預計8月開始陸續交車，總經理吳坤楠在開場時提到，為了讓台灣車迷能享受到與國外相同規格的動力輸出，碩文花了很多時間與精力在處理檢驗流程，最終成功把3款車在「不閹割」的情況下導入台灣。

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲同樣搭載V4 Granturismo引擎的Diavel V4也同步導入台灣，建議售價183.8萬起。

這次Multistrada V4的最大亮點分別是動力與科技，搭載全新1,158c.c.的V4 Granturismo引擎後，可輸出170匹最大馬力，Desmo保養里程也長達6萬公里，再加上引擎後缸休眠系統，能在低負荷時關閉後方2個汽缸，有效降低散發出的廢熱，另外Ducati這次也特別針對震動和噪音做了抑制處理，搭配可調高度風鏡，這些都能降低長途行駛的疲勞感。

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲新引擎不僅有高達170匹馬力，還配備有後缸休止系統，能大大降低散發出來的廢熱量。

在科技方面，台灣導入的Multistrada V4全都標配有前後雷達系統，前方可提供主動定速ACC，後方則有盲點偵測BSD，能透過後照鏡上的燈號提示騎士後方來車；6.5吋全彩儀表可以讓騎士快速調整車輛設定，包括駕駛模式與DSS電子避震系統等，還可以操作導航、電話與音樂等功能，帶來便利的科技體驗。

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣導入的Multistrada均配備有前後雷達，可帶來ACC主動定速與BSD後方盲點偵測等功能。

除了一般版本外，碩文這次也同步導入了更具戰鬥氣息的Multistrada V4 Pikes Peak「派克峰PP版」，雖然派克峰爬山賽已經沒有重機組別，但Ducati仍是透過此車闡述過去的輝煌成績；與一般版相比，派克峰版不僅有專屬圖裝與雙色座椅外，更是直接換上鋁合金單搖臂，並將前後輪改為17吋配置，再輔以Ohlins Smart EC 2.0電子避震、Marchesini鍛造輪框、通過型式認證的Akrapovic鈦合金排氣管與多處碳纖維部件，塑造出更俐落的動態表現。

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲更嗆辣的Multistrada V4 Pikes Peak也同步登台，目前首批配額已經完銷。

在「惡魔」Diavel V4方面，同樣搭載全新1,158c.c.的V4 Granturismo引擎，馬力來到168匹，並同樣有後缸休止功能，另外電控系統也是給好給滿，包括BOSCH彎道ABS、防浮舉、循跡、彈射起步與定速巡航等，這些都能協助騎士在確保安全的前提下盡情揮灑性能。

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Diavel V4也換上相同的V4 Granturismo引擎，最大馬力來到168匹，同時也有高規格電控配備。

Diavel V4的外型設計，在全球獲得多個指標性比賽的佳績，其中包括了2024紅點設計獎的最高榮譽，除了沿襲惡魔家族的俐落線條與結實肌肉感外，這次燈具設計也是一大亮點，包括前方的雙C字型日行燈，以及點狀矩陣LED尾燈，行駛在夜色之中既吸睛又有良好的辨識度。

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Diavel V4在全球各大設計競賽獲得多項佳績，其前後燈組的設計在夜間行駛時更是吸睛。

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／翻攝自Ducati）

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／翻攝自Ducati）

▲159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車。（圖／翻攝自Ducati）

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