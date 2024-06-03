光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑

▲光陽Dollar大樂傳來捷報，銷量正式突破2,000台，橫掃級距7成佔比。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

國內機車大廠KYMCO光陽在3月底時推出全新車款「大樂Dollar」，以滿足騎士各種使用情境的多項貼心設計，正式進軍新世代多功能級距，而這波操作也收穫市場好評，5月的單月銷量突破2,000來到2,452台，不僅拿下級距7成佔比，也狠甩原本獨佔多功能車市場的同級對手，為了感謝消費者支持，光陽也宣布購車優惠將延長至6月底，最高可現省9,000元以上。

▲大樂從內到外都有為使用者設想的貼心設計，能滿足各種情境的需求。

光陽行銷部門主管表示，相較於「只是換皮」的對手，大樂從骨子裡就是為了滿足使用者所有需求而來，包括使用高強度材質打造出荷重更高的車架、全車預留鎖點、甚至掛2支手機的位置都考慮進去，再加上動力充沛的ISG引擎、加大至8公升的油箱容量，這些都是光陽深入研究民眾使用機車的各種習慣後，所做出的貼心設計。

▲6月買大樂可享購車金6,000元（直扣）、中油加油金3,000元、以及精品8折優惠券。

為了感謝消費者支持，光陽也推出6月購車優惠方案，購車即享購車金6,000元（直扣），並贈送中油加油金3,000元，再送精品8折優惠券，若是選擇24期0利率購車，再加贈「神盾保障」；另外只要在6／6前加入光陽官方LINE（@kymcotaiwan），就有機會抽到全新大樂1台。