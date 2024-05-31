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15.2萬起！偉士牌Primavera、Sprint新色登場　溫貞菱最愛這車色

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱 。（圖／記者林鼎智攝）

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色登場，現場邀請最年輕金鐘視后溫貞菱擔任一日店長。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

偉士牌（Vespa）總代理太古運通今（31）日推出2024年最新升級版Primavera FL與 Sprint FL，除了帶來4款新車色外，現場也邀請文青女神、最年輕金鐘視后溫貞菱擔任一日店長。偉士牌即日起至6/5也在台北新光三越A11舉辦2024年式新色快閃店，可在現場看到最新Primavera FL、Sprint FL實車展演。

24年式Vespa Sprint FL售價
Sprint 150 FL：175,000元（含羞草黃）
Sprint S 150 FL：182,000元（土耳其藍）

▲偉士牌新年式Primavera FL、Sprint FL售價 。（圖／翻攝自Vespa）

▲Sprint FL共有含羞草黃、土耳其藍車色，售價自17.5萬起。

24年式Vespa Primavera FL售價
Primavera 125 FL：152,000元（風暴灰）
Primavera S 150 FL：172,000元（奇異果綠特別色優惠價169,000元）

▲偉士牌新年式Primavera FL、Sprint FL售價 。（圖／翻攝自Vespa）

▲Primavera FL則有含風暴灰、奇異果綠車色，目前特別色優惠價自16.9萬起。

此次新年式Primavera FL、Sprint FL保有經典設計，並依車型分別帶來含羞草黃、土耳其藍、風暴灰及奇異果綠等搶眼車色。

配備方面，也換上重新設計前面板的領結飾蓋、格柵，增加新透氣孔，另外輪圈造型也不同，Primavera FL換上5芒星造型輪圈、Sprint FL則採6幅氣旋造型；坐墊也換上新的縫線、材料提升質感，並且全車皆採LED燈源，具有Class D等級頭燈、新車側燈與方向燈，提升行車安全。

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱。（圖／記者林鼎智攝）

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱。（圖／記者林鼎智攝）

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱。（圖／記者林鼎智攝）

▲新年式Primavera FL、Sprint FL除了帶來新車色外，全車也採LED燈具、並重新設計前面板的領結飾蓋、格柵，輪圈造型也採換上新樣式。

首先在Primavera 125 FL方面，車色為風暴灰，具有圓型頭燈，車身處也透過鍍鉻材質點綴，結合鋼製車身、前土除鍍鉻飾蓋與優美車身曲線，展現偉士牌最原始、優雅、精緻的感受。

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱。（圖／記者林鼎智攝）

▲Primavera 125 FL採風暴灰車色，也是溫貞菱最喜歡的顏色，圓型頭燈、鋼製車身搭配鍍鉻材質，展現偉士牌最原始、優雅、精緻的感受。

Primavera S 150 FL則主打「奇異果綠」新車色，在頭尾燈飾框、前土除飾蓋、車身飾條及手套箱蓋、後扶手等處皆採霧面黑化處理，並依車色具有相應的車側飾貼、座椅滾邊縫線，帶來更多動感活潑氣息。

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱。（圖／記者林鼎智攝）

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱。（圖／記者林鼎智攝）

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱 。（圖／記者林鼎智攝）

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Primavera S 150 FL主打「奇異果綠」新車色，車身多處也透過黑化處理帶來更多運動感。

而Sprint 150 FL則融入經典Vespa 946車款的黃蜂車尾、窄版車身設計，此次主打「含羞草黃」車色，具有帥氣的6角型頭燈、運動風格坐墊，車身細節也以鍍鉻材質呈現，具有新款造型後視鏡、V型領結飾蓋與12吋黑化6幅氣旋輪圈。

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱。（圖／記者林鼎智攝）

▲Sprint 150 FL主打「含羞草黃」車色，具有6角型頭燈、運動風格坐墊。

Sprint S 150 FL則更強調運動性格，此次則主打「土耳其藍」車色，車身多處也採霧面黑處理，包括頭尾燈邊框、防燙蓋、領結飾蓋、車身飾條、後視鏡等，並透過橘紅色的V型領結、車身彩貼，在撞色設計下更具個人風格。

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱。（圖／記者林鼎智攝）

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Sprint S 150 FL強調運動性格，主打「土耳其藍」車色，加上橘紅色撞色設計，相當吸睛。

活動現場也邀請文青女神溫貞菱擔任一日快閃店店長。溫貞菱表示，自己非常喜歡騎車帶來的自由感，而此次偉士牌新車色也讓她感受到充滿大自然氣息，並提到自己最喜歡的顏色為風暴灰。

新年式Primavera FL、Sprint FL已全面到港，總代理太古運通也提供限量購車禮「Vespa車體美容組禮盒」，內容包括：束口帆布袋、洗車巾、洗車手套與鍍膜劑等，限量購車禮只送不賣。

▲偉士牌Primavera、Sprint FL新色、溫貞菱。（圖／記者林鼎智攝）

▲新年式Primavera FL、Sprint FL已全面到港，總代理太古運通也提供限量購車禮「Vespa車體美容組禮盒」，只送不賣。

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