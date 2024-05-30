美研究曝「特斯拉Model 3、Y」電池衰退第3年起最明顯

▲美國一項調查顯示特斯拉Model 3、Y的電池在3年後僅能達到EPA測試里程的64% 。（圖／翻攝自Tesla）



記者林鼎智／綜合報導

電動車的電池健康度影響續航力，儘管特斯拉（Tesla）保證電池在8年或10萬英里（約16.09萬公里）內仍保有70%健康度，但最近一份調查顯示，特斯拉Model 3、Y的電池在3年後僅能提供EPA測試里程的64%，意味著在原廠保固期到來前，續航力就會有明顯衰退。

據《Recurrent》一項調查指出，特斯拉Model 3、Y電動車在3年後的續航力只能達到EPA的64%。該研究針對14,000輛特斯拉電動車進行160萬次調查，主要針對電池健康度衰退後的續航里程，結果顯示，當新車出廠3年後，續航力就會有顯著下降。

▲研究顯示電池衰退呈現S型曲線，甚至過程中還會突然恢復健康，並在線性下滑後維持一個水準，直到電池壞掉。（圖／翻攝自《Recurrent》）



《Recurrent》指出，特斯拉電池的衰退過程呈S型曲線，電池性能在一開始緩慢下降，但在之後的2-3年內呈線性衰退，這中間甚至還會「迴光返照」，到了後期就會維持在一個水準，並且持續維持在這個範圍直到電池壞掉。該調查也顯示，這些電池在3年後衰退至新車EPA的64%。不過值得一提的是，剛出廠的Model Y也只能達到官方EPA的70%，而Model 3是72%，這也使得電池衰退幅度不到10%，並沒有那麼讓人擔憂。

另外，在各電動車廠提供8年10萬英里電池保固、甚至是10年保固下，也讓電池衰退不會成為車主的負擔。《Recurrent》調查中也提到，所有電動車都會有電池衰退的情況，但除了大規模召回外，只有2.5%電動車需要更換電池，並且自2016年後生產的電動車，需要更換電池的比例也減少到1%以下。因此，頂多在電池保固期前，滿電後的最大續航力與新車時期有明顯下降，但仍不至於到電池壞掉需要更換的地步。