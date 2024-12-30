TOYOTA「GR版輕型車」量產機會大！賽事保母車、工地概念車預覽

▲DAIHATSU（大發）公布東京改裝車展陣容，其中包括由TOYOTA Gazoo Racing部門操刀、有極高機率量產的性能版K-car Mira e:S Turbo。（圖／翻攝自DAIHATSU，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

屬於TOYOTA豐田集團旗下、專門為其生產K-Car輕型車的DAIHATSU（大發）也公布東京改裝車展陣容，將展演2款賽車與4輛改裝小型MPV，其中一款Mira e:S Turbo更是由TOYOTA Gazoo Racing部門打造，可以說是GR Sport的性能版K-Car。

▲Mira e:S Turbo搭載660c.c.直列3缸渦輪引擎、5速手排，在GR部門操刀下底盤也會進行升級。



首先在Mira e:S Turbo方面，這款車是以2017年第2代Mira e:S 、TOYOTA Pixis Epoch與速霸陸Pleo Plus三生車為基礎，目標是「拓展賽車運動視野、讓每個人都能享受駕駛樂趣的入門車」，因此未來量產的機會很大。造型上具有重新設計、具有下氣壩的前保桿、裝飾用的車側導流片，車長3,395mm、具有BBS輪圈、運動座椅等配備。

▲Mira e:S Turbo還會參加2024年日本拉力賽的K-car賽事。

動力上，Mira e:S Turbo搭載660c.c.直列3缸渦輪引擎、5速手排，雖然官方並未公布數據，但預料將具有最大馬力65匹，比一般Mira e:S的自然進氣引擎（48匹）更出色，同時也唯一一款手排，在TOYOTA Gazoo Racing部門打造下底盤也會有所升級。

▲其他展演車款還包括Copen GR Sport賽道版。



▲滑門貨艙的Hijet Truck Jumbo Extend將作為賽事後勤保母車。



除了量產機率極高的Mira e:S Turbo外，大發也會展演Copen GR Sport賽道版、以及具有滑門貨艙的Hijet Truck Jumbo Extend，後者將成為賽事用的後勤保母車，其他小型MPV還包括Atrai Wildranger，可提供電力與用於防災用途的隔間，另一款 Hijet Truck Tool Base則是用在建築工地，可作為移動工具車、並提供工人休息時的遮陽帳篷。

▲Hijet Truck Tool Base則是用在建築工地，可作為移動工具車、並提供工人休息時的遮陽帳篷。