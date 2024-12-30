ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「GR版輕型車」量產機會大！賽事保母車、工地概念車預覽

▲DAIHATSU東京改裝車展陣容。（圖／翻攝自DAIHATSU,）

▲DAIHATSU（大發）公布東京改裝車展陣容，其中包括由TOYOTA Gazoo Racing部門操刀、有極高機率量產的性能版K-car Mira e:S Turbo。（圖／翻攝自DAIHATSU，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

屬於TOYOTA豐田集團旗下、專門為其生產K-Car輕型車的DAIHATSU（大發）也公布東京改裝車展陣容，將展演2款賽車與4輛改裝小型MPV，其中一款Mira e:S Turbo更是由TOYOTA Gazoo Racing部門打造，可以說是GR Sport的性能版K-Car。

▲DAIHATSU東京改裝車展陣容。（圖／翻攝自DAIHATSU,）

▲Mira e:S Turbo搭載660c.c.直列3缸渦輪引擎、5速手排，在GR部門操刀下底盤也會進行升級。

首先在Mira e:S Turbo方面，這款車是以2017年第2代Mira e:S 、TOYOTA Pixis Epoch與速霸陸Pleo Plus三生車為基礎，目標是「拓展賽車運動視野、讓每個人都能享受駕駛樂趣的入門車」，因此未來量產的機會很大。造型上具有重新設計、具有下氣壩的前保桿、裝飾用的車側導流片，車長3,395mm、具有BBS輪圈、運動座椅等配備。

▲DAIHATSU東京改裝車展陣容。（圖／翻攝自DAIHATSU,）

▲Mira e:S Turbo還會參加2024年日本拉力賽的K-car賽事。

動力上，Mira e:S Turbo搭載660c.c.直列3缸渦輪引擎、5速手排，雖然官方並未公布數據，但預料將具有最大馬力65匹，比一般Mira e:S的自然進氣引擎（48匹）更出色，同時也唯一一款手排，在TOYOTA Gazoo Racing部門打造下底盤也會有所升級。

▲DAIHATSU東京改裝車展陣容。（圖／翻攝自DAIHATSU,）

▲其他展演車款還包括Copen GR Sport賽道版。

▲DAIHATSU東京改裝車展陣容。（圖／翻攝自DAIHATSU,）

▲滑門貨艙的Hijet Truck Jumbo Extend將作為賽事後勤保母車。

除了量產機率極高的Mira e:S Turbo外，大發也會展演Copen GR Sport賽道版、以及具有滑門貨艙的Hijet Truck Jumbo Extend，後者將成為賽事用的後勤保母車，其他小型MPV還包括Atrai Wildranger，可提供電力與用於防災用途的隔間，另一款 Hijet Truck Tool Base則是用在建築工地，可作為移動工具車、並提供工人休息時的遮陽帳篷。

▲DAIHATSU東京改裝車展陣容。（圖／翻攝自DAIHATSU,）

▲DAIHATSU東京改裝車展陣容。（圖／翻攝自DAIHATSU,）

▲Hijet Truck Tool Base則是用在建築工地，可作為移動工具車、並提供工人休息時的遮陽帳篷。

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車TOYOTA豐田大發DAIHATSUGRK-Car東京改裝車展渦輪汽油3缸手排輕型車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

MINI Cooper「電動敞篷」傳出量產喊卡！僅汽油版確定明年上市

MINI Cooper「電動敞篷」傳出量產喊卡！僅汽油版確定明年上市

最新文章

MINI Cooper電動敞篷傳量產喊卡2024-12-30

「TOYOTA亞太規Yaris」將推大改款2024-12-30

TOYOTA「GR版輕型車」量產機會大2024-12-30

「HONDA雅哥雙生車」大陸新年式開賣2024-12-30

「大改款賓士GLB」搶攻7人座休旅市場2024-12-30

Gogoro董座遭爆偷情11年　棄癌妻花千萬養小三2024-12-30

「HONDA WR-V小休旅」越野款現身2024-12-30

Hyundai寫下電動車海拔落差新紀錄2024-12-29

BMW M8雙門跑車明年面臨停產2024-12-29

老車汰換電動車補助延至115年底2024-12-29

熱門文章

老車汰換電動車補助延至115年底2024-12-29

【周焦點】國產休旅80萬有找　新RAV4現身2024-12-28

BMW M8雙門跑車明年面臨停產2024-12-29

好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了2024-12-27

Hyundai寫下電動車海拔落差新紀錄2024-12-29

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表2024-12-28

「大改款賓士GLB」搶攻7人座休旅市場2024-12-30

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身2024-12-27

「HONDA WR-V小休旅」越野款現身2024-12-30

「TOYOTA入門小車」推新油電2024-12-28

相關新聞

「HONDA WR-V小休旅」越野款現身！外觀大改造預告明年1月見

「HONDA WR-V小休旅」越野款現身！外觀大改造預告明年1月見

Hyundai Ioniq 5「寫下電動車海拔落差紀錄」！高低差達5802公尺

Hyundai Ioniq 5「寫下電動車海拔落差紀錄」！高低差達5802公尺

BMW「M8雙門跑車明年面臨停產」！台灣官網全車系已經下架

BMW「M8雙門跑車明年面臨停產」！台灣官網全車系已經下架

老車汰換電動車空污補助「延長至115年底」！機車換汽車也能領

老車汰換電動車空污補助「延長至115年底」！機車換汽車也能領

小米SU7電動車「9個月交付破13萬輛」！雷軍PO文讚嘆：絕對是奇蹟

小米SU7電動車「9個月交付破13萬輛」！雷軍PO文讚嘆：絕對是奇蹟

讀者迴響

熱門文章

老車汰換電動車空污補助「延長至115年底」！機車換汽車也能領

老車汰換電動車空污補助「延長至115年底」！機車換汽車也能領

【周焦點】國產中型休旅80萬有找　全新RAV4現身　國產電動車明年見

【周焦點】國產中型休旅80萬有找　全新RAV4現身　國產電動車明年見

BMW「M8雙門跑車明年面臨停產」！台灣官網全車系已經下架

BMW「M8雙門跑車明年面臨停產」！台灣官網全車系已經下架

最高罰9600元！好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了

最高罰9600元！好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了

Hyundai Ioniq 5「寫下電動車海拔落差紀錄」！高低差達5802公尺

Hyundai Ioniq 5「寫下電動車海拔落差紀錄」！高低差達5802公尺

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表！空間氣勢更勝Outlander

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表！空間氣勢更勝Outlander

「大改款賓士GLB」搶攻7人座休旅市場！汽油、電動車都有明年發表

「大改款賓士GLB」搶攻7人座休旅市場！汽油、電動車都有明年發表

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身！外觀、內裝大改造明年1月登場

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身！外觀、內裝大改造明年1月登場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366