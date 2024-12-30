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「HONDA WR-V小休旅」越野款現身！外觀大改造預告明年1月見

▲HONDA WR-V外觀大爆改，化身吸睛的復古越野車。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA WR-V外觀大爆改，化身吸睛的復古越野車。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

明年1月的東京車展已經有不少車廠躍躍欲試、摩拳擦掌！日本知名的DAMD品牌近來就以日本剛上市的HONDA WR-V為主角，全車外觀大改造一番，讓它化身搶眼的復古經典越野車！

日本DAMD推出的HONDA WR-V Reverb越野款作品，彷彿讓人回到經典90年代的越野風，全車可是大改造、拆卸，換上精心設計的粗壯防撞的水箱護罩，頭燈也特別換上復古的方型造型，足下改裝成越野型輪胎，來增加地形適應能力，其顏值更勝Suzuki Jimny！

▲HONDA WR-V外觀大爆改，化身吸睛的復古越野車。（圖／翻攝自HONDA）

▲動力維持原廠的1.5升自然進氣引擎。

HONDA WR-V Reverb目前尚未公布售價，將在1月東京車展揭露更多訊息，動力上則維持與原廠相同的1.5升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，擁有118匹馬力、14.5公斤米扭力，HONDA WR-V Reverb越野風搭上小休旅熱潮，相信又能在日本吹起一股旋風。

▲HONDA WR-V外觀大爆改，化身吸睛的復古越野車。（圖／翻攝自HONDA）

▲日本HONDA WR-V去年開賣，人氣居高不下。

值得一提的是，從東南亞、印度導回日本母國的HONDA WR-V，日本從去年12月底發表後，訂單、銷量供不應求，為品牌帶來相當可觀的銷量，其日本售價僅要2,098,800日圓起，折合新台幣為44萬。

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