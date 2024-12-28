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三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表！空間氣勢更勝Outlander

▲三菱新一代Pajero Sport最終測試中。（圖／翻攝自《damoang.net》）

▲三菱新一代Pajero Sport最終測試中。（圖／翻攝自《damoang.net》）

記者徐煜展／綜合報導

取自經典Pajero車系命名，擁有不俗空間的三菱7人座休旅Pajero Sport，近日已在南韓街頭測試被捕獲，新一代車型已正在進行最終測試，全新一代的Pajero Sport有望在明年1月的東京車展作發表！

▲三菱新一代Pajero Sport最終測試中。（圖／翻攝自《damoang.net》）

▲現行款Pajero Sport於2022年推出最後1次小改款。（圖／翻攝自三菱）

三菱越野家族神主牌Pajero，其Pajero Sport名字用來與Pajero作更多連結，Pajero Sport定位在Outlander之上，現行款除了有基本5人座外，還另有3排7人座，從測試車來看，新一代Pajero Sport外型取自Triton皮卡車，擁有更具衝擊感的粗獷設計，讓大改款Pajero Sport展現更強的氣勢。

▲三菱新一代Pajero Sport最終測試中。（圖／翻攝自《damoang.net》）

▲新Pajero Sport將搭載Triton平台。

變化的不只有外型，新一代Pajero Sport預計建構在與Triton相同的新平台，並具備強悍的越野4驅系統，新Pajero Sport不僅空間很能載容納7人座，還能闔家同樂一同戶外越野郊遊。

內裝將朝向新生代數位化邁進，換上7吋數位儀錶搭配10吋新螢幕，動力則估計採用2.4升柴油渦輪引擎，具備184匹馬力、43.9公斤米扭力。

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