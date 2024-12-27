Nissan、HONDA合作「新7人座MPV」！成Odyssey雙生車挑戰TOYOTA阿法

▲新一代Nissan Elgrand將與HONDA聯手對抗TOYOTA阿法。（預想圖／翻攝自《Bestcar》）

記者徐煜展／綜合報導

隨著Nissan、HONDA即將展開合作協議，為新一代Nissan Elgrand再添更多話題可能性，新一代Elgrand有望藉由Nissan與HONDA合作關係，與Odyssey共享資源技術，來挑戰TOYOTA Alphard阿法MPV霸主地位。

▲新一代Nissan Elgrand海外正在測試，有望推出PHEV油電。

日前早就有傳聞新一代Nissan Elgrand將與HONDA有互動可能，如今隨著雙方即將展開合作，大大增加可信度，事實上，Elgrand作為Nissan旗艦MPV代表，現行款於2010年推出，如今新一代車型可算是睽違14年的期待之作。

新一代Nissan Elgrand海外已捕捉到相關測試車，從日本釋出的預想圖來看，新車擺脫過去老氣的形象，加入不少年輕運動化設計，新一代Elgrand有望藉由最新的大改款，推出全新的PHEV插電式油電系統。

▲HONDA Odyssey將成為Nissan Elgrand姊妹車。

隨著Nissan、HONDA、三菱計劃合作，為日本市場凝聚更多聲量與話題，在三方合作基礎下，Nissan Elgrand、HONDA Odyssey、三菱Grandis等知名的代表作MPV，都有望藉由三方技術共享，一同對抗TOYOTA Alphard阿法。