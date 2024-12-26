第6代「TOYOTA RAV4」再度現身外型更清楚！測試最新輔助駕駛科技

▲第6代RAV4於日本高速公路被捕獲！（圖／翻攝自X@pochi2100）

記者徐煜展／綜合報導

持續引起關注的第6代TOYOTA RAV4再度現身了！有日本民眾於東名高速公路中捕獲到第6代RAV4身影，刻意選在高速公路現身，明顯在暗示這輛新一代RAV4正在進行TSS等輔助駕駛系統測試。

▲兩側細長的LED尾燈帶來極高辨識度。

新一代TOYOTA RAV4積極測試中，為明年上市作暖身，此次被捕捉到新RAV4讓外型看得更清楚，不僅鈑件設計得更立體、厚實，兩側細長的LED尾燈，似乎採用車壇正流行的貫穿式造型，讓新一代RAV4在夜間辨識度變得更好。

▲新一代TOYOTA RAV4預期採用TSS 3.0系統。

不少人認為新一代RAV4於日本高速公路現身，是為了TOYOTA招牌的TSS輔助科技作測試，以豐田目前旗下的產品布局來看，新一代RAV4大致可確定將搭載TSS 3.0科技，不排除將以TSS 3.0科技作延伸，具備更完整、聰明的多項輔助駕駛系統。

動力配置上，新TOYOTA RAV4預計仍為提供燃油、油電等配置，來滿足市面上各種不同消費者需求，油電將採更具優勢的用第5代THS油電系統，且性能更強大、省油更出色的PHEV也不會缺席，以目前時間點來看，新一代TOYOTA RAV4明年將陸續在北美、日本等市場首發。