TOYOTA「入門旅行車」賣了13年將停產！折合新台幣40萬有找恐絕響

▲TOYOTA Corolla Fielder車系日本爆出明年將停售！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA旅行車系除了有讓台灣車迷心心念念的Corolla Touring外，其實日本還有款更入門的Corolla Fielder，不過因產品週期戰力考量，加上日前受到造假風波影響，等不到改款續命的Corolla Fielder旅行車與Corolla Axio房車，紛紛傳出將在明年劃下句點。

▲Corolla Fielder銷售長達13年，採用日本族群青睞的油電動力。

比Corolla Touring更入門、更便宜，大多作為商務取向的Corolla Fielder旅行車，日本售價僅178萬日圓左右，折合新台幣約38萬，不僅經濟實惠，Corolla Fielder更採用節能省油的1.5升油電，在日本市場能見度還不算太低。

▲Corolla Fielder來自11代Corolla打造，提供1.5升雙動力配置。

Corolla Fielder的1.5升油電能繳出出色的27.8km/L平均油耗，也另有提供更入門的1.5升自然進氣選擇，以熟悉的11代Corolla延伸打造，更與Corolla Axio四門房車共享不少資源技術，不過日前Corolla Fielder、Corolla Axio深陷豐田造假疑慮，加上產品久未更新，日本爆出Corolla Fielder、Corolla Axio將販售到明年2～3季。

Corolla Fielder、Corolla Axio傳出停產消息，頓時讓入門車系失去2款戰力，未來若想再看到Corolla Fielder、Corolla Axio回歸，可能得等到下一代Corolla問世。