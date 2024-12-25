TOYOTA將「獨資設立」上海新工廠！首款上線產品會是Lexus電動車

▲TOYOTA將於上海設立獨資工廠，成為首間在大陸具有獨立工廠的日系品牌，屆時將率先生產Lexus電動車。（圖／翻攝自Lexus，圖片皆為Lexus LF-ZC概念車，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA豐田集團計劃在2027年於上海開設新工廠，預計將生產下一代Lexus電動車，很可能就是LF-ZC、LF-ZL的量產版本，原廠也打算將大陸總產量提升到每年300萬輛，將是現在的2倍。

據了解，不同於現行一汽豐田、廣汽豐田的合資企業模式，TOYOTA將具有獨資成立的大陸工廠，成為大陸首間設有自己工廠的日系品牌，顯見TOYOTA對大陸市場的重視。2018年以前，外國車廠要在大陸建立生產據點，必須與當地合資企業合作，而TOYOTA擁有獨立工廠後，也能具有低廉勞動力的優勢，為電動車帶來更有競爭力的價格。

▲LF-ZC、LF-ZL概念車預計在2027年量產，時程上也與上海新工廠相符。



儘管目前資訊不多，但豐田集團希望Leuxs在2030年達成銷售100萬輛電動車、並在2035年成為純電動車品牌。會以Lexus為主，也是因為Lexus去年在大陸賣出約18萬輛、年成長3%，相較其他品牌來說逆勢成長。雖然目前還不清楚上海工廠將生產Lexus哪款電動車，不過考量到LF-ZC、LF-ZL概念車也預計在2027年量產，很可能就是這2款車型打先鋒。

至於Lexus LF-ZC、LF-ZL概念車方面，這2款車都將搭載新一代電動車平台，具有新款設計的模組化前、中、後設計，可透過獨立的前後部分，在對應不同級距、電池擺放上更加靈活。