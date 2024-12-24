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Honda宣布「將在日本蓋新一代燃料電池工廠」！預計2028年啟用

圖文／7Car 小七車觀點

日本汽車大廠 Honda Motor Co., Ltd 日前正式宣布，將於日本建造一座全新工廠，專以生產 Honda 自主開發的新一代燃料電池系統。據原廠表示，該廠將利用 Honda 位於日本栃木縣真岡市的動力總成工廠現有部分土地及建物打造，並預計將於 2028 年 3 月 31 日開始營運，標誌著 Honda 獨立研發燃料電池技術的重要里程碑。

預計於 2028 年正式投產的全新工廠，將成為 Honda 首個專屬於燃料電池系統生產的基地，預計年產能達到 30,000 臺。工廠將採用最先進的設備，確保高效且高品質的生產水準。這是 Honda 持續推進氫能業務的核心舉措之一，並充分利用真岡市舊動力總成工廠的場地與建築，為未來零碳排放運輸技術的發展提供強大支持。

為支持此次新燃料電池工廠的建設，Honda 已獲得日本經濟產業省（METI）所領導的「綠色轉型（GX）」相關項目的資格，並有望獲得政府補助。此項目旨在透過建立由日本製造業構成的供應鏈，實現碳中和目標，並推動日本全國綠色能源技術的進一步發展。Honda 的新工廠不僅是技術創新的象徵，也彰顯了政府與企業共同應對氣候變化的努力。

Honda 將燃料電池技術定位為未來四大核心應用領域的關鍵，包括燃料電池汽車（FCEV）、商用車、固定式發電站以及建築機械。透過自有技術優勢，Honda 計劃到 2030 年在燃料電池商用車市場中獲得 5% 的市佔率，並於 2040 年前後實現 30% 的市占率目標。這一戰略表明，燃料電池技術將成為 Honda 在氫能源領域的核心競爭力。

隨著新工廠的即將建立，Honda 不僅在燃料電池技術研發上邁出重要一步，更為日本乃至全球的碳中和目標貢獻力量。此次舉措不僅將帶動綠色能源產業鏈的發展，也為 Honda 在氫能市場的布局奠定堅實基礎。透過這項投資，Honda 正以實際行動引領未來可持續交通的全新方向。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Honda燃料電池氫氣車汽車新車工廠產線日本

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