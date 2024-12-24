Suzuki「小改款Solio」日規曝！搭1.2輕油電引擎、折新台幣40萬起

▲日本Suzuki預告將在明年1月16日發表Solio小改款車型。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）



記者林鼎智／台北報導

曾在台灣販售、並且十分熱銷的Suzuki Solio，最近日本原廠也確定將於明年1月16日發表小改款車型，為現行上市3年多的第4代車型進行升級，不僅外觀更新、同時也換上新款1.2升3缸輕油電引擎、增添駕駛輔助系統。

日規Solio外觀小針美容，換上大型水箱護罩、搭配鍍鉻飾件相當搶眼，另外也與Swift同樣升級EPB電子手煞車、新增盲點偵測、升級第2代DSBS雙感知器煞車輔助系統，讓這款小MPV的安全也與時俱進。

▲小改款Solio搭1.2升3缸輕油電引擎、CVT變速箱，同時也升級EPB電子手煞車、第2代DSBS雙感知器煞車輔助系統。



另外，日規Solio小改款也升級Suzuki Connect Linkage影音系統，後續也會推出Drive Recorder Linkage等連線服務。動力上，Solio也與Swift同樣搭載新款Z12E 1.2升直列3缸引擎+48V輕油電系統，搭配CVT變速箱具有最大馬力82匹／11公斤米扭力輸出，平均油耗也提升至24.5km／L（原為23.4km／L），帶來更出色的節能表現。

售價方面，日規Solio小改款售價自1,926,100日圓至2,428,800日元不等，折合新台幣約40-50.5萬元左右。