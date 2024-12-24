特斯拉Model Y「台灣撞擊測試成績曝」！改款CR-V自費送驗雪恥

▲TNCAP公布2024年第4季撞測成績，包括首次受測電動車的特斯拉Model Y、以及自費送驗的Hond CR-V。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自TNCAP，以下同）



記者林鼎智／台北報導

TNCAP臺灣新車安全評等計畫今（24）公布2024年第4季撞測成績，本次公布TNCAP首款電動車的特斯拉Model Y以及台灣本田自費送驗的Honda CR-V，分別拿到5顆星、5顆星。下一輪受測車輛將是Model 3與Honda HR-V，將在明年第1季末公布。

首先在特斯拉Model Y方面，這款台灣目前電動車冠軍總評價為5顆星，受測車輛為入門RWD版本，可適用於其他車型。各項成績分別為：成人保護項目拿到97％、兒童保護89％、行人保護78％、安全輔助79％，其中在成人保護方面Model Y也是受測車款最高。

▲特斯拉受測車輛為RWD版本，撞測結果可適用於Long Range版本。



TNCAP也提到，Model Y雖然配有車速輔助系統，但僅提供當前速度限制，無法辨識國內實際道路具有隱含車速限制標誌的速限資訊。另外在得分較低的行人保護項目上，Model Y在行人頭部衝擊試驗項目中，頭部撞擊至車輛A柱及擋風玻璃底部的保護性能評為「差」或「不良」；同時標配的AEB急煞輔助系統在弱勢道路使用者測試中，受驗車輛20km／h至60km／h間都未發生碰撞傷害。

此次台灣本田自費送測6代CRV，受測車型為Vti-S，撞測結果可適用S車型。CR-V在成人保護項目拿到97％、兒童保護89％、行人保護75％、安全輔助69％，總評等為5顆星，一雪前代車型3顆星紀錄。

▲此次6代CR-V各項成績也明顯較改款前提升，包括氣囊、BSI盲點、後座都更加提升，同時成人防護表現也與Model Y同樣出色。



TNCAP也針對CR-V改款前後的評等差異作說明，此次送驗的6代CRV增添了駕駛&副駕膝部氣囊、副駕安全帶提醒裝置，同時先前被扣分較多的後座部分，也增添了後座安全帶提醒裝置、肩部高度位置調整器，同時後座也有側方胸部氣囊，並在後座安全帶增添主動預束功能，因此也一改之前後座安全帶滑落被扣分的情況。

駕駛輔助系統上，新CR-V的雷達／攝影角度也擴大，並且增添BSI盲點偵測（附倒車預警），在各項成績上也都較改款前出色。

TNCAP也公布明年受測車單，包括特斯拉Model 3、Honda HR-V、Nissan Sentra（自費送驗）、TOYOTA VIOS、Lexus RX、Hyundai Custin、TOYOTA Townace、Hyundai Tucson、MG HS。其中受到自製率影響，Custin與HS將分別安排在明年第3、第4季。

▲明年受測車輛共9輛，其中Nissan Sentra為自費送驗。