台灣福特Ranger皮卡編成調整！入門車型下架、Wildtrak較受歡迎

▲福特六和調整Ranger車系編成，近日也在官網下架入門XLT車型。（圖／資料照、翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣福特六和針對旗下Ranger皮卡車系進行調整，近日於官網下架入門Ranger XLT車型（售價133.8萬），僅保留Wildtrak（售價156.8萬）與Raptor（206.8萬）兩款車型，售價及配備並無調整。

福特六和於去年4月導入新一代Ranger車系，當時共有XLT、Wildtrak以及首度登台的Raptor性能版，不過考量到銷售主力仍以Wildtrak居多，福特六和也反映市場調整車系編成，在官網下架入門XLT車型，也使目前Ranger入手門檻來到156.8萬起。

▲從官網上可見，Ranger車系僅剩Wildtrak與Raptor車型，在下架XLT後也使Ranger入手門檻來到156.8萬起。

新Ranger外觀與F-150看齊，具有Matrix矩陣式LED頭燈、C字日行燈、Ford立體水箱護罩等，並標配9氣囊、Co-Pilot360駕駛輔助系統，具備出色越野性能與800mm涉水高度。車內則配備8吋液晶儀表、12吋中控螢幕與SYNC4影音系統，採E-Shifter電子線傳排檔、3幅方向盤等。

在下架XLT後，Wildtrak車型採2.0升4缸柴油雙渦輪引擎、10速手自排變速箱，具有最大馬力205匹／51公斤米扭力；至於更猛爆的Raptor則採Ecoboost V6雙渦輪引擎，最大馬力為292匹。

▲Ranger外觀與F-150看齊，具有Matrix矩陣式LED頭燈、C字日行燈，標配9氣囊、Co-Pilot360駕駛輔助系統。