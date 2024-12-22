能吃氫氣也能充電！歐寶姊妹品牌推「氫能源廂型車」充氣5分跑500KM

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 的姊妹品牌 Vauxhall 宣布在英國市場推出全新 Movano Hydrogen 氫能源廂型貨車，將於 2025 年春季上市，起價為 66,450 英鎊 (約合新台幣 272 萬元)，比起純電版本還要貴出許多。

▲Vauxhall 宣布在英國市場推出全新 Movano Hydrogen 氫能源廂型貨車。

Movano Hydrogen 搭載 11kWh 鋰電池模組與氫能動力系統搭配，提供啟動與加速時所需的輔助力量，而車載的電動馬達可輸出 150hp 最大馬力及 410Nm 峰值扭力，搭配四組氫氣罐，最多可儲存 7 公斤氫氣。原廠宣稱在 WLTP 測試標準下具有約 500 公里的續航里程，補充氫氣需時不到 5 分鐘即可完成。充電部分，最大功率僅支援 11kW 交流電，因此需要耗時 90 分鐘才能從 0% 充滿電。

載貨機能方面，Movano Hydrogen 的電能驅動系統及氫氣槽均採用最節省空間的配置，提供 L3 H2 以及 L4 H3 兩種車身型式，使貨艙內保持高度的靈活實用性，最大載貨空間為 17 立方公尺，與先前登場的柴油或純電車型並無差異，至於最大載重表現可達 1,370 公斤之譜，較先前公布的車型少去約 630 公斤。

配備表現方面， Movano 配有原廠衛星導航系統、Apple CarPlay 和 Android Auto 功能的 10 吋中央觸控螢幕、兩組 USB 插孔、語音控制、7 吋液晶儀表板、免持鑰匙啟閉、後倒車雷達和恆溫空調，前排座椅有 6 向可調駕駛座椅含扶手，以及雙副駕座椅。安全系統部分，全車系配有符合 SAE Level 2 的半自動駕駛輔助系統，可降低長途載運時駕駛員的疲勞感。