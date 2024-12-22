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能吃氫氣也能充電！歐寶姊妹品牌推「氫能源廂型車」充氣5分跑500KM

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 的姊妹品牌 Vauxhall 宣布在英國市場推出全新 Movano Hydrogen 氫能源廂型貨車，將於 2025 年春季上市，起價為 66,450 英鎊 (約合新台幣 272 萬元)，比起純電版本還要貴出許多。  

 

Vauxhall 宣布在英國市場推出全新 Movano Hydrogen 氫能源廂型貨車。

Movano Hydrogen 搭載 11kWh 鋰電池模組與氫能動力系統搭配，提供啟動與加速時所需的輔助力量，而車載的電動馬達可輸出 150hp 最大馬力及 410Nm 峰值扭力，搭配四組氫氣罐，最多可儲存 7 公斤氫氣。原廠宣稱在 WLTP 測試標準下具有約 500 公里的續航里程，補充氫氣需時不到 5 分鐘即可完成。充電部分，最大功率僅支援 11kW 交流電，因此需要耗時 90 分鐘才能從 0% 充滿電。

載貨機能方面，Movano Hydrogen 的電能驅動系統及氫氣槽均採用最節省空間的配置，提供 L3 H2 以及 L4 H3 兩種車身型式，使貨艙內保持高度的靈活實用性，最大載貨空間為 17 立方公尺，與先前登場的柴油或純電車型並無差異，至於最大載重表現可達 1,370 公斤之譜，較先前公布的車型少去約 630 公斤。

配備表現方面， Movano 配有原廠衛星導航系統、Apple CarPlay 和 Android Auto 功能的 10 吋中央觸控螢幕、兩組 USB 插孔、語音控制、7 吋液晶儀表板、免持鑰匙啟閉、後倒車雷達和恆溫空調，前排座椅有 6 向可調駕駛座椅含扶手，以及雙副駕座椅。安全系統部分，全車系配有符合 SAE Level 2 的半自動駕駛輔助系統，可降低長途載運時駕駛員的疲勞感。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Opel歐寶VauxhallMovanoHydrogen氫氣氫能源廂型車貨車汽車商用車

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