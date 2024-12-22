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Hyundai「大型休旅Palisade第2代」動力公開！4缸＆油電取代V6引擎

圖文／7Car 小七車觀點

第二代 Hyundai Palisade 稍早前無預警公開後，近日 Hyundai 官方釋出了更多新車的規格資訊，未來將提供汽油以及油電混合動力車型，均採用四缸引擎的配置，也就是說原先搭載的 V6 引擎將走入歷史。

▲全新第二代 Hyundai Palisade 公開更多訊息。

全新第二代 Palisade 整體輪廓更為方正，線條俐落有型，與舊款強調圓潤的柔和感完全不同。在車頭部分，可以看到坐落在兩側的大型垂直式 LED 燈組，內部整合入粗壯的橫條 LED 日行燈，水箱護罩亦透過多層式的鍍鉻橫柵點綴，進一步提升整體豪華氣勢。

車側部分則可以看到受惠更長的軸距、更短的前懸和略微拉高的車尾，搭配全新的 21 吋多幅式造型鋁圈使得第二代 Palisade 整體比例更為均衡、沉穩。另外原廠似乎為了追求更高級的氣息，還在窗框上緣延伸至 D 柱的部位添加銀色元素。

尺碼上悉數進行放大，長寬高分別為 5,060mm x 1,980mm x 1,805mm，軸距則有 2,970mm。

內裝也經過大幅度修改，官方指出其設計靈感來自高級家具。中控台採用弧形面板設計，並將標準配備的雙 12.3 吋螢幕整合於當中。檔位控制模組亦從中央鞍座移至方向機座旁邊，釋放出更多的使用空間，不過車內還保留充足的實體旋鈕及按鈕，包含恆溫空調控制等車內基本功能。

韓國市場獨有的九人座車型採用可折疊前排中央座椅，可兼作中央扶手。

座椅佈局上，這次第二代 Palisade 提供三排七人座、八人座或九人座，韓國市場獨有的九人座車型採用可折疊前排中央座椅，可兼作中央扶手。七人座車型的第二排兩張獨立座椅具有電動折疊、滑動、傾斜和選配的按摩功能，並具有電動傾斜功能，可以更輕鬆地進入第三排。第三排座椅同樣可以向前滑動，行李廂容積約為 615 公升。且駕駛還可以透過觸控螢幕調整第二排和第三排座椅的位置和角度。

動力方面，第二代 Palisade 承襲前一代車型採用的平台並進行升級，汽油車型方面採用2.5 升渦輪增壓四缸引擎，具有 277 匹最大馬力和 422 牛頓米的扭力，未來還會加入相同排氣量的油電混合動力，讓續航里程可突破至 1,000 公里。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代Palisade休旅車汽車新車油電Hybrid

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