福斯「超經典VR6引擎」正式走入歷史！累積產量近187萬具

圖文／7Car 小七車觀點

隨著電能化以及降低碳排量的趨勢，Volkswagen 於 2010 年中期開始在歐洲市場淘汰 VR6 系列引擎，改以 V6 或者 L6 搭配輕度油電混合系統，而這套動力組合則是持續應用在北美市場 2023 年式的 Atlas 車系當中，不過目前搭載六缸動力引擎僅存 VAG 在中國大陸市場合資品牌旗下的車款當中。

▲Volkswagen 發言人 Andreas G. Schleith 在社群媒體上分享 VR6 引擎已經正式走入歷史，最後一具 VR6 引擎於 2024 年 12 月 12 日完成組裝。

近日 Volkswagen 發言人 Andreas G. Schleith 在社群媒體上分享 VR6 引擎已經正式走入歷史。最後一具 VR6 引擎於 2024 年 12 月 12 日完成組裝，累積產量達到將近 187 萬具，Volkswagen 在 1980、1990 年代開始大量採用 VR6 引擎，有多款經典車型均曾配置該動力，包含了 Corrado、Beetle、Passat、Vento/Bora/Jetta、Touareg、Phaeton、Transporter、Eos、CC 和 Sharan 等等，應用程度相當廣泛。

當然 VR6 引擎也搭載在許多非 Volkswagen 品牌的車款當中，例如 Porsche Cayenne、Audi Q7、Audi TT、Seat Leon、Seat Alhambra 和 Skoda Superb 等。另外也有其它車廠與 VAG 合作，像是 Ford Galaxy、Mercedes-Benz Vito 也搭載過這套六缸動力系統。

值得一提的是，Volkswagen 也曾在 90 年末期和 2000 年初推出較小的 VR5 引擎，分別搭載在 Golf、Bolt、Beetle、Passat 和 Seat Toledo 等車款當中。

VR6 能存活這麼久的原因在於，其具備體積較小的優勢，但又能夠發揮優異的動力表現 (在當時)，是一種通用型解決方案，能夠為前輪驅動的車款帶來了良好的性能。然而隨著渦輪引擎技術越來約成熟，更輕、更小、更經濟的渦輪增壓四缸引擎快速普及，消費者接受度更高，使得 VR6 引擎快速被市場淘汰，加上原廠策略走向，目前已經很難看到搭載六缸動力的 Volkswagen 車款。