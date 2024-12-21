ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯「超經典VR6引擎」正式走入歷史！累積產量近187萬具

圖文／7Car 小七車觀點

隨著電能化以及降低碳排量的趨勢，Volkswagen 於 2010 年中期開始在歐洲市場淘汰 VR6 系列引擎，改以 V6 或者 L6 搭配輕度油電混合系統，而這套動力組合則是持續應用在北美市場 2023 年式的 Atlas 車系當中，不過目前搭載六缸動力引擎僅存 VAG 在中國大陸市場合資品牌旗下的車款當中。

▲Volkswagen 發言人 Andreas G. Schleith 在社群媒體上分享 VR6 引擎已經正式走入歷史，最後一具 VR6 引擎於 2024 年 12 月 12 日完成組裝

近日 Volkswagen 發言人 Andreas G. Schleith 在社群媒體上分享 VR6 引擎已經正式走入歷史。最後一具 VR6 引擎於 2024 年 12 月 12 日完成組裝，累積產量達到將近 187 萬具，Volkswagen 在 1980、1990 年代開始大量採用 VR6 引擎，有多款經典車型均曾配置該動力，包含了 Corrado、Beetle、Passat、Vento/Bora/Jetta、Touareg、Phaeton、Transporter、Eos、CC 和 Sharan 等等，應用程度相當廣泛。

當然 VR6 引擎也搭載在許多非 Volkswagen 品牌的車款當中，例如 Porsche Cayenne、Audi Q7、Audi TT、Seat Leon、Seat Alhambra 和 Skoda Superb 等。另外也有其它車廠與 VAG 合作，像是 Ford Galaxy、Mercedes-Benz Vito 也搭載過這套六缸動力系統。

值得一提的是，Volkswagen 也曾在 90 年末期和 2000 年初推出較小的 VR5 引擎，分別搭載在 Golf、Bolt、Beetle、Passat 和 Seat Toledo 等車款當中。

VR6 能存活這麼久的原因在於，其具備體積較小的優勢，但又能夠發揮優異的動力表現 (在當時)，是一種通用型解決方案，能夠為前輪驅動的車款帶來了良好的性能。然而隨著渦輪引擎技術越來約成熟，更輕、更小、更經濟的渦輪增壓四缸引擎快速普及，消費者接受度更高，使得 VR6 引擎快速被市場淘汰，加上原廠策略走向，目前已經很難看到搭載六缸動力的 Volkswagen 車款。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯VAG集團汽車新車德國VR6引擎6缸停產

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

最新文章

福斯超經典VR6引擎正式走入歷史2024-12-21

賓士更新版語音系統導入微軟AI技術2024-12-21

加速最快美式超跑0-100KM僅需2.3秒2024-12-21

福斯確認「德國裁員」逾35000人2024-12-21

特斯拉宣布「召回70萬輛車」！3問題車款曝2024-12-21

TOYOTA日規Alphard新增PHEV動力2024-12-21

【周焦點】TOYOTA、BMW新車上市2024-12-21

路邊停車打錯燈最高罰3600元2024-12-20

使用偽造車牌連3月下降減少54％2024-12-20

Nissan聯名BEAMS推出6款特仕車2024-12-20

熱門文章

福斯超經典VR6引擎正式走入歷史2024-12-21

賓士更新版語音系統導入微軟AI技術2024-12-21

加速最快美式超跑0-100KM僅需2.3秒2024-12-21

【周焦點】TOYOTA、BMW新車上市2024-12-21

「三菱全新小休旅」台灣測試準備國產2024-12-18

「LEXUS UX入門休旅」將停產交棒LBX2024-12-20

「TOYOTA雙生入門MPV」速霸陸推新年式2024-12-16

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕2024-12-17

賓士「新一代入門7人座休旅」GLB現身2024-12-20

福斯確認「德國裁員」逾35000人2024-12-21

相關新聞

加速最快美式超跑「0-100KM僅需2.3秒」！Corvette ZR1成績揭曉

加速最快美式超跑「0-100KM僅需2.3秒」！Corvette ZR1成績揭曉

德國耶誕市集汽車撞人已5死逾200傷　總理發聲譴責

德國耶誕市集汽車撞人已5死逾200傷　總理發聲譴責

醫師開BMW「之字形」撞德國耶誕市集！倖存女驚：男友當場被拽走

醫師開BMW「之字形」撞德國耶誕市集！倖存女驚：男友當場被拽走

福斯確認「裁員逾35000人」！減產73.4萬輛、Golf改由墨西哥製

福斯確認「裁員逾35000人」！減產73.4萬輛、Golf改由墨西哥製

TOYOTA「日規Alphard」新增PHEV動力！新年式同步升級、再添8人座

TOYOTA「日規Alphard」新增PHEV動力！新年式同步升級、再添8人座

讀者迴響

熱門文章

福斯「超經典VR6引擎」正式走入歷史！累積產量近187萬具

福斯「超經典VR6引擎」正式走入歷史！累積產量近187萬具

賓士更新版語音系統「導入微軟AI技術」！天文地理動口就能問

賓士更新版語音系統「導入微軟AI技術」！天文地理動口就能問

加速最快美式超跑「0-100KM僅需2.3秒」！Corvette ZR1成績揭曉

加速最快美式超跑「0-100KM僅需2.3秒」！Corvette ZR1成績揭曉

【周焦點】三菱國產休旅現身　TOYOTA、BMW新車上市　LEXUS休旅爆停產

【周焦點】三菱國產休旅現身　TOYOTA、BMW新車上市　LEXUS休旅爆停產

「三菱全新小休旅」台灣測試準備國產！鎖定TOYOTA神車Yaris Cross

「三菱全新小休旅」台灣測試準備國產！鎖定TOYOTA神車Yaris Cross

「LEXUS UX入門休旅」將停產交棒LBX！油車、電車陸續退場

「LEXUS UX入門休旅」將停產交棒LBX！油車、電車陸續退場

「TOYOTA雙生入門MPV」速霸陸推新年式！1.0升動力折合新台幣45萬

「TOYOTA雙生入門MPV」速霸陸推新年式！1.0升動力折合新台幣45萬

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366