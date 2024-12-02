11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

▲有了完整的銷售月份後，TOYOTA小改款Corolla Cross徹底發威，直接突破4,000台。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

11月台灣新車銷量出爐，總市場規模來到39,181台，雖較去年同期減少10.1%，不過仍比上個月成長17.9%，其中甫改款進化至完全體的TOYOTA休旅神車Corolla Cross，在歷經完整的銷售月份後，繳出了4,177台的亮眼成績，另外特斯拉Model Y也在本月重回台灣電車銷售寶座，進一步拉開與其他對手的距離。

▲2024年11月台灣乘用車新車銷量TOP10。（記者張慶輝製表）

在TOYOTA陣營方面，本月除了Corolla Cross穩定發揮外，包括掛牌1,835台的進口中型休旅RAV4、1,340台的國產跨界休旅Yaris Cross、786台的國產房車Corolla ALTIS都屬正常發揮，但值得注意的是，進口中大型房車Camry也在本月以533台竄上第8名，等於整個乘用車TOP10就由TOYOTA大軍包辦了一半的席次。

▲Honda CR-V全境特仕版策略相當成功，本月依舊遙遙領先其他同級對手。（圖／資料照）

至於國產中型休旅大戰方面，Honda CR-V祭出全境特仕版的策略依舊好用，11月共掛牌1,392台持續發威中，而Ford福特Kuga改款的效果也在本月體現，以531台排在第9位重回TOP10行列，不過與同級對手仍有顯著差距，再加上MG HS交車動能仍未完全恢復，今年國產中型休旅銷售冠軍應該還是會由CR-V穩穩拿下。

▲納智捷n7遭到特斯拉Model Y反超，不過n7 LR長程版在月底啟動首批交車後，12月還有好戲可看。（圖／資料照）

電車級距方面，Tesla特斯拉本月全品牌掛牌破千台，其中Model Y就佔了587台排名第7，而Luxgen納智捷n7 LR長程版直至11月底才展開首批交車，以529台排在第10位，在許多首發版準車主轉單至LR長程版的影響下，或許得等到12月才能完整發揮。

▲中華J Space在11月中才剛上市發表，不到半個月時間就能交出651台的成績單，後勢看漲。（圖／資料照）

不列入TOP10計算的商用車市場方面，本月依舊由TOYOTA Town Ace以1,649台持續領先，但值得注意的是，中華Veryca還是交了559台，而11月中甫上市的J Space也交出651台的成績單，或許12月時J Space有機會憑藉更強的產品力實現反超，另外中華車旗下的Zinger與Delica也分別有547台與590台的表現，實力不容小覷。

▲Lexus NX依舊是最暢銷的進口豪華單一車款，全品牌累積銷量也明顯領先其他同級對手。（圖／資料照）

看到進口豪華品牌，本月依舊由Lexus以全品牌2,241台領先，BMW則以2,138台緊追在後，而Mercedes-Benz賓士則僅有1,878台排在第3位，其中最暢銷的單一車款依舊是Lexus NX，以1,047台排在第5位，另外Lexus全品牌累積至11月已經領先賓士2,042台，看樣子拿下年度冠軍也已無懸念。