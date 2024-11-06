米蘭車展／Honda推「V3電子增壓引擎」！750家族新年式同台亮相

▲Honda於本屆米蘭車展上，推出全新V3電子增壓概念引擎。（圖／翻攝自Honda）

記者張慶輝／綜合報導

Honda本田在機車界年度盛事2024米蘭車展（EICMA）上，不僅帶來了全新V3電子增壓概念引擎，還有2款不同取向的概念電動機車，另外在市售車型方面，也為750家族帶來多款新年式機種，對於國內重機玩家來說，可作為未來台灣本田產品更新的參考。

▲透過電子增壓器能在任何轉速域帶來敏捷充沛的動力輸出，且不需要搭配額外的中冷器。（圖／翻攝自Honda）

作為這次Honda展區的技術力亮點，官方並未給出全新V3電子增壓概念引擎的規格細節，僅表示這具水冷75度夾角V3引擎是專為大排量車款開發，整體布局簡潔緊湊，搭配史上第1個兩輪電動壓縮機，能在各種轉速域提供充沛且反應迅速的動力輸出，而且不需要搭配任何形式的中冷器，這具引擎被安裝在鋼管桁架車台上，並搭配後單槍避震與單搖臂，而從前倒叉的角度來看，比較像是運動街車的設定。

▲EV Fun概念是Honda首款固定電池的機種，搭配CCS2快充能提供100公里以上的續航力。（圖／翻攝自Honda）

在電動車方面，Honda共帶來了EV Fun與EV Urban兩款概念車型，EV Fun是Honda首款採固定是電池的運動機型，預定2025年上市，透過CCS2快充介面，能提供超過100公里以上的續航里程，整體騎姿更接近檔車，相信能帶來不錯的樂趣；EV Urban則是用以體現品牌對未來城市交通的願景，透過直觀的人機介面、軟硬體融合的全新體驗，為騎士帶來移動的自由感，不過兩款車型均未有進一步的細節。

▲EV Urban是用以體現Honda對未來城市交通的願景，不過未有進一步詳細規格。（圖／翻攝自Honda）

至於與國內玩家高度相關的新年式機種上，包括CB750 Hornet、XL750 Transalp都換上全新橫置雙LED頭燈組，兩者的造型都較現號更加成熟動感，照明效果也更勝以往；而NC750X則是總算將前置動升級為雙活塞卡鉗搭配296mm雙碟盤，並且換上新世代的5吋全彩儀表，支援RoadSync智慧型手機連線，能帶來音樂控制、Turn by turn導航等功能，更符合當今騎士的使用需求。

▲CB750 Hornet與XL750 Transalp都換上家族特色燈組，NC750X則是在制動與介面上獲得升級更新。（圖／翻攝自Honda）

除了紅牌機種外，黃牌機種也有新年式更新，CL Street不僅獲得2款全新車色，腳踏也進一步調整至更符合人體工學的位置上，並且儀表辨識度有所提升；而廣受國內初心復古玩家歡迎的GB350S（CB350）也在展中推出，以樸實可靠的風冷單缸引擎、41mm前叉與310mm碟煞，搭配現代化的LED頭燈與HSTC扭力控制，更重要的是，既然GB350S能符合歐洲排放法規，或許也能期待台灣本田將其導入國內販售。

▲CL Street除了騎乘三角更加符合人體工學外，也獲得2款全新配色。（圖／翻攝自Honda）