Ducati「新Panigale V2／V2 S」重機亮相！歷來最輕、雙出尾排回歸

▲影片來源：Ducati



記者林鼎智／綜合報導

Ducati（杜卡迪）在EICMA 2024米蘭車展發表新一代 Panigale V2 、V2Ｓ，新V2在既有的賽道取向上多了點街道性，原廠透過新款890c.c.V型雙缸引擎取代過去955c.c.，不僅成為歷來最輕的Panigale（乾重179公斤，V2 S為176公斤，比先前輕了16.7公斤），同時也聲稱更舒適、更適合一般道路使用。

▲Ducati在米蘭車展發表2025 Panigale V2／V2 S，新車車重更輕、排量改為890c.c.，原廠聲稱更適合一般道路使用。（圖／翻攝自Ducati，以下同）



新Panigale V2外型與V4看齊，具有LED頭燈、水平日行燈等，同時油箱形狀也與V4相近，並重新回歸左右雙出尾排設計，座高838mm，騎姿上較舒適一些。另外，新V2的主車架採單體式鑄造鋁合金結構、副車架也是鑄造鋁合金，V2懸吊採全可調前43mm Marzocchi倒叉、後KYB多連桿避震，V2 S則皆為Ohlins懸吊，前43mm倒叉也採Ohlins NIX30阻尼套件。

▲新V2外觀與V4看齊，V2 S版本也維持前後歐傳統，座高838mm。



制動系統方面，皆採前Brembo M50一體式輻射4活塞卡鉗x320mm雙碟，重量也比過去使用的M4卡鉗輕，搭配Brembo PR16／21直推總泵、金屬油管，配胎則是倍耐力Diablo Rosso IV，採前120／70 R17、後190／55 R17規格，儀表則為5吋TFT全彩螢幕、可支援手機藍牙連接，原廠也重新優化介面，轉速與檔位指示燈在紅線區時將從綠色改為紅色提示。

▲卡鉗採Brembo M50搭配320mm前雙碟，並重新回歸雙出尾排設計。



動力方面，新V2採890c.c.V型雙缸引擎，取代先前的955c.c.，最大馬力達120匹／9.53公斤米扭力，並通過Euro5+規範。儘管排氣量下修、馬力也較先前少了35匹，但換來更輕的車重、更晚的煞車點與靈活性。原廠也透過IVT可變汽門正時技術，使新V2能在3,000rpm時提供70%扭力、在一般道路使用上更輕鬆。

▲新V2搭載890c.c.V型雙缸引擎，最大馬力達120匹／9.53公斤米扭力，透過可變汽門正時技術，可在3,000rpm時提供70%扭力。



電控系統上，新V2搭載6軸IMU，具有彎道ABS、循跡控制系統、快排、前輪防浮舉控制等，V2 S還可選配Launch Control彈射起步、PIT區限速功能等，並都有Road、Road Pro、Track三種騎乘模式選擇。

Ducati新款Panigale V2售價自15,995美元起（折合新台幣約51.3萬）、Panigale V2 S則是18,995 美元（折合新台幣約60.9萬），預計明年第一季就會開賣。

▲新Panigale V2售價自15,995美元起（折合新台幣約51.3萬），預計明年第一季上市。