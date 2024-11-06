ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Ducati「新Panigale V2／V2 S」重機亮相！歷來最輕、雙出尾排回歸

▲影片來源：Ducati

記者林鼎智／綜合報導

Ducati（杜卡迪）在EICMA 2024米蘭車展發表新一代 Panigale V2 、V2Ｓ，新V2在既有的賽道取向上多了點街道性，原廠透過新款890c.c.V型雙缸引擎取代過去955c.c.，不僅成為歷來最輕的Panigale（乾重179公斤，V2 S為176公斤，比先前輕了16.7公斤），同時也聲稱更舒適、更適合一般道路使用。

▲2025 Ducati Panigale V2／V2 S（圖／翻攝自Ducati）

▲Ducati在米蘭車展發表2025 Panigale V2／V2 S，新車車重更輕、排量改為890c.c.，原廠聲稱更適合一般道路使用。（圖／翻攝自Ducati，以下同）

新Panigale V2外型與V4看齊，具有LED頭燈、水平日行燈等，同時油箱形狀也與V4相近，並重新回歸左右雙出尾排設計，座高838mm，騎姿上較舒適一些。另外，新V2的主車架採單體式鑄造鋁合金結構、副車架也是鑄造鋁合金，V2懸吊採全可調前43mm Marzocchi倒叉、後KYB多連桿避震，V2 S則皆為Ohlins懸吊，前43mm倒叉也採Ohlins NIX30阻尼套件。

▲2025 Ducati Panigale V2／V2 S（圖／翻攝自Ducati）

▲2025 Ducati Panigale V2／V2 S（圖／翻攝自Ducati）

▲2025 Ducati Panigale V2／V2 S（圖／翻攝自Ducati）

▲新V2外觀與V4看齊，V2 S版本也維持前後歐傳統，座高838mm。

制動系統方面，皆採前Brembo M50一體式輻射4活塞卡鉗x320mm雙碟，重量也比過去使用的M4卡鉗輕，搭配Brembo PR16／21直推總泵、金屬油管，配胎則是倍耐力Diablo Rosso IV，採前120／70 R17、後190／55 R17規格，儀表則為5吋TFT全彩螢幕、可支援手機藍牙連接，原廠也重新優化介面，轉速與檔位指示燈在紅線區時將從綠色改為紅色提示。

▲2025 Ducati Panigale V2／V2 S（圖／翻攝自Ducati）

▲2025 Ducati Panigale V2／V2 S（圖／翻攝自Ducati）

▲卡鉗採Brembo M50搭配320mm前雙碟，並重新回歸雙出尾排設計。

動力方面，新V2採890c.c.V型雙缸引擎，取代先前的955c.c.，最大馬力達120匹／9.53公斤米扭力，並通過Euro5+規範。儘管排氣量下修、馬力也較先前少了35匹，但換來更輕的車重、更晚的煞車點與靈活性。原廠也透過IVT可變汽門正時技術，使新V2能在3,000rpm時提供70%扭力、在一般道路使用上更輕鬆。

▲2025 Ducati Panigale V2／V2 S（圖／翻攝自Ducati）

▲2025 Ducati Panigale V2／V2 S（圖／翻攝自Ducati）

▲新V2搭載890c.c.V型雙缸引擎，最大馬力達120匹／9.53公斤米扭力，透過可變汽門正時技術，可在3,000rpm時提供70%扭力。

電控系統上，新V2搭載6軸IMU，具有彎道ABS、循跡控制系統、快排、前輪防浮舉控制等，V2 S還可選配Launch Control彈射起步、PIT區限速功能等，並都有Road、Road Pro、Track三種騎乘模式選擇。

Ducati新款Panigale V2售價自15,995美元起（折合新台幣約51.3萬）、Panigale V2 S則是18,995 美元（折合新台幣約60.9萬），預計明年第一季就會開賣。

▲2025 Ducati Panigale V2／V2 S（圖／翻攝自Ducati）

▲新Panigale V2售價自15,995美元起（折合新台幣約51.3萬），預計明年第一季上市。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車2輪重機Ducati杜卡迪Panigale V2V2S雙缸舒適Brembo義大利米蘭車展

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

358萬起！保時捷「大改款Macan電動休旅」雙動力、4車型上市

358萬起！保時捷「大改款Macan電動休旅」雙動力、4車型上市

最新文章

保時捷Macan電動休旅358萬起上市2024-11-06

Ducati新Panigale V2重機亮相2024-11-06

中華汽車官網釋J Space預告2024-11-06

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣2024-11-06

「TOYOTA 7人座休旅」泰國推入門款2024-11-06

三菱11月購送車Bose可攜式音響2024-11-05

KIA「小改款Sportage」亮相2024-11-05

速霸陸「大改款Outback」測試2024-11-05

台灣Nissan Kicks e-Power特仕車開賣！2024-11-05

TOYOTA新雙門跑車將成真2024-11-05

熱門文章

KIA「小改款Sportage」亮相2024-11-05

「TOYOTA阿法入門款」明年開賣2024-11-04

TOYOTA「7人座休旅新年式」開賣2024-11-05

「TOYOTA 7人座休旅」泰國推入門款2024-11-06

速霸陸「大改款Outback」測試2024-11-05

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣2024-11-06

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕2024-11-02

三菱11月購送車Bose可攜式音響2024-11-05

台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣2024-11-04

Lexus RX休旅車新年式台灣開賣2024-11-04

相關新聞

中華汽車官網釋出「新發財車J Space預告」！菱利接班人內外大進化

中華汽車官網釋出「新發財車J Space預告」！菱利接班人內外大進化

高雄驚悚車禍畫面曝光！　騎士闖紅燈撞公車「機車變廢鐵」

高雄驚悚車禍畫面曝光！　騎士闖紅燈撞公車「機車變廢鐵」

三菱「國民小車Colt Plus」祭三重優惠　Suzuki Swift雙色版開賣

三菱「國民小車Colt Plus」祭三重優惠　Suzuki Swift雙色版開賣

又是內輪差！彰化貨車右轉彎撞機車　女騎士捲輪下慘被輾死　

又是內輪差！彰化貨車右轉彎撞機車　女騎士捲輪下慘被輾死　

KIA「小改款Sportage」亮相！換搭8速自排、影音升級配備更滿

KIA「小改款Sportage」亮相！換搭8速自排、影音升級配備更滿

讀者迴響

熱門文章

KIA「小改款Sportage」亮相！換搭8速自排、影音升級配備更滿

KIA「小改款Sportage」亮相！換搭8速自排、影音升級配備更滿

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

TOYOTA「7人座休旅新年式」推入門款更便宜！折合新台幣135萬

TOYOTA「7人座休旅新年式」推入門款更便宜！折合新台幣135萬

「TOYOTA熱銷7人座休旅」泰國推入門款！2.4升渦輪折合新台幣117萬

「TOYOTA熱銷7人座休旅」泰國推入門款！2.4升渦輪折合新台幣117萬

速霸陸「大改款Outback」測試首曝！轉型休旅車、將有油電動力

速霸陸「大改款Outback」測試首曝！轉型休旅車、將有油電動力

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣！1.8升油電折合新台幣107萬

「TOYOTA Altis新運動款」泰國開賣！1.8升油電折合新台幣107萬

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕！價格、配備更迷人　渦輪駕馭更有樂趣

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕！價格、配備更迷人　渦輪駕馭更有樂趣

三菱「國民小車Colt Plus」祭三重優惠　Suzuki Swift雙色版開賣

三菱「國民小車Colt Plus」祭三重優惠　Suzuki Swift雙色版開賣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366