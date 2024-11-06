保時捷「Macan 4電動休旅」試駕！首搭PPE平台、高效電能魅力十足

▲保時捷Macan 4電動休旅試駕，新Macan也是台灣首款搭載PPE平台的電動車，該平台是由保時捷與奧迪共同開發，預計同平台的Audi Q6 e-tron會在明年導入販售。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自保時捷，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

睽違10年大改款的全新第2代保時捷Macan Electric，不僅是品牌首款電動休旅，也是台灣目前第一款搭載PPE（Premium Platform Electric ）平台的電動車，此次試駕車型為雙馬達4驅的Macan 4，基本車價373萬起，究竟PPE平台開起來如何、與過往汽油車型又有哪些不同？

試駕車型

保時捷Macan 4電動休旅：基本車價373萬、選配後達到504.73萬。

▲試駕車為Macan 4車型，基本車價373萬、選配後達到504.73萬，可惜並無選配首度開放的後軸轉向系統。

新Macan電動休旅外觀保有品牌經典元素，其中引擎蓋2側並非頭燈，而是4點式日行燈，真正的分離式LED矩陣頭燈則在保桿處，同時也能看到明顯突出的前下擾流，加上平坦的前行李廂蓋、經典Flyline飛躍線設計，讓新Macan電動休旅車頭視覺相當霸氣。

▲新Macan電動休旅外觀也很保時捷，身形也更圓潤。



▲頭燈為下方的分離式矩陣LED頭燈，上方則是4點式日行燈。



▲車側具有大面積的刀刃造型飾板。



▲前下擾流相當突出，很有改裝的味道。



▲車尾傾斜的後擋風玻璃讓Macan電動休旅相當有特色。



不同於改款前的19-21吋輪圈尺碼，新Macan則提升至20-22吋，全車也採無框窗車門、車側刀刃造型飾板，並具有3D造型尾燈與十分傾斜的後擋風玻璃設計，乍看下頗有Fastback快背韻味。原廠還針對空氣力學進行優化，透過全可變冷卻進氣口、全封閉式底盤、主動式後擾流尾翼、流線型輪圈設計等，使Macan Electric風阻係數僅0.25Cd，以一款休旅車來說相當不容易。

▲全車也採用無框窗車門。



▲試駕車選配22吋Macan Exclusive Design輪圈。



▲車尾也有選配LED尾燈含冰川藍車尾光帶。



▲電動尾門開關位於車尾鏡頭旁。

▲在全可變冷卻進氣口、全封閉式底盤、主動式後擾流尾翼、流線型輪圈設計下，Macan Electric風阻係數僅0.25Cd。



座艙佈局上，試駕車採12.6吋曲面數位儀表、10.9吋中控螢幕，並選配了10.9吋副駕資訊螢幕（選配價83,600元），同時也有雙前座14向電調舒適座椅、通風加熱功能，方向盤與小改款Cayenne同樣具有駕駛模式旋紐，排檔則由右側撥桿操作。另外，選配的副駕資訊螢幕也有防駕駛窺視設計、提升行車安全，並且可支援中文語音控制，同時原廠導航也具有充電規劃功能，可設定抵達目的地後的剩餘電量。可惜試駕車並無選配AR擴增實境抬頭顯示器，無法體驗其87吋AR投射影像。

▲座艙採12.6吋曲面數位儀表、10.9吋中控螢幕，並與Cayenne同樣採3幅方向盤。



▲試駕車也選配10.9吋副駕資訊螢幕（選配價83,600元），該螢幕具有防窺功能。



▲方向盤右下側也有駕駛模式旋紐。



▲12.6吋曲面數位儀表。



▲後座乘坐感受較改款前汽油車型出色，且著坐點也較低。



新Macan Electric的資訊娛樂系統採Android Auto OS作業系統，可透過Porsche App Centre應用中心下載第3方App，在連接性上也有提升。另外新Macan也有更豐富的個人選擇，提供高達13款標準車色、59種特殊車色、8款輪圈樣式、7種內裝套件，而且充電孔也不再只限一側，2側車尾都設有充電孔（其中一側為快充），在800V下可支援270kW快充，10-80%充電僅需21分鐘，在充電便利性、充電效率上都很出色。

置物空間方面，Macan 4具有540-1,348公升後行李廂容積、前行李廂則為84公升，另外也設有第2排一鍵傾倒、前行李廂掛勾／擋板等。

▲內建Android Auto作業系統，可透過Porsche App Centre應用中心下載第3方App。



▲Macan電動休旅兩側都有充電孔，不過僅有一側可快充。



▲Macan電動休旅可支援270kW直流快充，10-80%充電僅需21分鐘。



▲後行李廂空間達540-1,348公升，並具有後座一鍵傾倒設計。



▲前行李廂達84公升，設有掛勾、擋板。



試駕的Macan 4車型採雙馬達4輪驅動、100kWh電池組，其中前、後馬達皆為210匹PSM永磁同步馬達，PI電源完整性分別為350A、480A，前後軸皆有單速自動變速器。而100kWh電池組（實際可用容量為96kWh）由12具模塊組成，單一模塊共有15個電池芯。而Macan 4在超增壓模式下最大馬力可達408匹／66.3公斤米扭力，靜止加速破百5.2秒、電子極速220km／h，WLTP規範下最大續航力可達613公里。

▲Macan 4採100kWh電池，可用容量為96kWh，該電池組由12具模塊組成，單一模塊共有15個電池芯。



▲前後軸各有一具單速變速器。



實際開起來可感受到Macan 4在新PPE平台下，相較過往跑車化底盤的硬朗更多了點韌性，舒適性有所提升，並且在Normal模式時，後驅優先的設定也能換取更多續航力，結合48：52的車身配重也讓過彎時更均衡，不過仍可感受到2,330公斤車重帶來的份量。

▲相較於過往跑車化底盤的硬朗，PPE平台更多了點舒適性，整體重心也更低，48：52的車身配重也相當均衡，不過2,330公斤車重仍相當有份量。



試駕當天曾在旭海連續彎路中體驗，雖然原廠標配的鋼製圈簧懸載在雙閥門設計下表現不差，甚至在試駕車選配22吋輪圈下仍保有舒適度，但若激烈操駕時仍會稍感支撐性不足，建議未來車主選配PASM主動式懸載調整系統或主動式氣壓懸吊；另外，相較於同業的試駕車有選配後軸轉向系統，在同樣路段下可明顯感受到靈活性差異，尤其此次後軸轉向更是Macan車系首度開放選配，在車長比前一代長、車重更重的情況下，後軸轉向系統也建議選配到位。

▲408匹輸出線性好掌握，若喜愛激烈操駕的車主建議選配後軸轉向、PASM主動式懸載調整系統。



不得不說，Macan 4的輸出調性與燃油車同樣線性，即便大腳踩踏也能憑藉著4驅系統掌握車身，給足駕馭信心；另外在800V的PPE平台下，高充電效率、出色續航里程與便利的充電孔設計也降低汽油買家的適應門檻，加上Macan Electric的售價與改款前的汽油版差異不大（還有358萬起的Macan RWD），不論是對同級豪華電動休旅對手、既有車主、或是初次想嘗試保時捷品牌的新客層都相當有吸引力。

▲Macan Electric電動休旅的入手門檻與汽油款差異不大，對既有買家、以及想嘗試保時捷品牌的新客層相當有吸引力。