中華汽車官網釋出「新發財車J Space預告」！菱利接班人內外大進化

圖文／7Car 小七車觀點

中華汽車 (China Motor Corporation, CMC) 官方網站日前進行更新，釋出 Veryca 菱利後繼車型 – J Space 預告圖，擁有更大的車格、優化的空間、提升的動力等，外觀造型亦將會進行變更，並且加強內裝質感，同時還將會導入 Level 2 的駕駛輔助系統 (ADAS)，預計將在今年底前正式發表。

雖然官方目前尚未公佈 CMC J Space 的完整樣貌，但據本站編輯先前於社群媒體上捕捉到 J Space 車系相關照片，新車依然提供奶蓋綠、精湛藍以及全新的灰白雙色等車色選擇，貨車款除了白色與藍色之外，亦有灰色塗裝可選。在外觀上，車頭維持短前懸設計，並採用全新造型的頭燈，配備位置燈/日行燈，下方則整合了方正的大燈組，同時將霧燈位置移至更為下方的位置。而面積放大的水箱護罩以及八字黑色飾條也是亮點造型之一。車尾方面，廂車版搭載呼應前方的 L 型尾燈組，而貨車版的造型則與現行款相似。

動力性能上，根據環境部公布的噪音資料庫當中，CMC J Space 車系將搭載 1,498c.c 引擎，可於 6,000rpm 發揮 78.7kW 的最大輸出，換算下來約有 107hp 的最大馬力，相較現行 Veryca 的 97.9ps 有顯著的提升。

除了將發表全新 J Space 以外，中華汽車於先前法人說明會活動上表示將於 2025 年上市的全新 3.5 噸電動貨卡，並預計分別在 2025 年和 2026 年各推出全新在地化生產的 Mitsubishi 車款，並展開販售作業。相信以上大規模的產品更新，將能為臺灣汽車市場注入一波活水。