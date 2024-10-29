九孔「賓士大G起火」主因曝！水箱漏水別再開　引擎重傷釀大禍

▲藝人九孔駕駛愛車賓士大G行經內湖區時突然起火，還好一旁就有滅火器，火勢及時受到控制。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張慶輝／綜合報導

藝人九孔（呂孔維）今（29）日開著愛車賓士大G行經內湖區時車輛突然起火，幸好一旁就有滅火器，及時控制火勢沒有造成進一步損害；事後九孔接受訪問時表示「水箱漏水，開到沒有水，結果過熱冒煙，抱歉」，事實上水箱沒水並不算少見，如果遇到時沒有立刻停車並熄火，引擎重傷還算事小，更可能發生車輛起火、甚至釀成波及生命財產的大禍！

▲事後九孔表示水箱漏水，開到沒有水，才發生過熱冒煙的情況。（圖／記者黃彥傑翻攝）

由於車輛引擎工作時會產生高溫，現今車款幾乎都以水冷作為降溫手段，透過水泵浦使冷卻水在引擎內部與主水箱（俗稱散熱排）間循環，好將熱量帶出與空氣交換；冷卻水除了自然減少外，也有可能因為主水箱或水管發生破損、或是引擎內部水道發生洩漏，導致冷卻水短少，有時候甚至會瞬間漏光，只要溫度過高還繼續行駛，多半都會對引擎造成損傷，事後的維修費也會相當可觀。

▲水箱沒水除了會造成引擎過熱損壞外，還可能引發火勢釀成大禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

除了發現溫度過高時要立即停車熄火外，也要養成定期檢查冷卻水液位的習慣，當發現液位短期間內會恆定下降時，建議尋找專業技師確認水路是否有洩漏現象，以免漏光後造成過熱；另外若要自行補充冷卻水，也要特別注意不要在高溫時貿然打開水箱蓋，以免被噴出的冷卻水燙傷，並且應該使用指定規格的冷卻水、或以純水補充，切忌使用自來水，可能會導致管路阻塞。

▲平時要養成檢查冷卻水液位高度的習慣，一旦短期間內快速減少就要立即找出原因。（圖／記者黃彥傑翻攝）

還有一種過熱情況也不算少見，那就是冷卻風扇停擺不轉，即使冷卻水足夠也還是會造成過熱，尤其是低速走走停停的場景下，這時也強烈建議立即停車熄火，並以道路救援將愛車拖吊進場處理，千萬不要因為水溫上升得相對慢就硬開，造成引擎重傷損失更慘重。