ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

九孔「賓士大G起火」主因曝！水箱漏水別再開　引擎重傷釀大禍

▲▼ 九孔賓士大Ｇ火燒車，驚慌滅火畫面 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲藝人九孔駕駛愛車賓士大G行經內湖區時突然起火，還好一旁就有滅火器，火勢及時受到控制。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張慶輝／綜合報導

藝人九孔（呂孔維）今（29）日開著愛車賓士大G行經內湖區時車輛突然起火，幸好一旁就有滅火器，及時控制火勢沒有造成進一步損害；事後九孔接受訪問時表示「水箱漏水，開到沒有水，結果過熱冒煙，抱歉」，事實上水箱沒水並不算少見，如果遇到時沒有立刻停車並熄火，引擎重傷還算事小，更可能發生車輛起火、甚至釀成波及生命財產的大禍！

▲▼ 九孔賓士大Ｇ火燒車，驚慌滅火畫面 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲事後九孔表示水箱漏水，開到沒有水，才發生過熱冒煙的情況。（圖／記者黃彥傑翻攝）

由於車輛引擎工作時會產生高溫，現今車款幾乎都以水冷作為降溫手段，透過水泵浦使冷卻水在引擎內部與主水箱（俗稱散熱排）間循環，好將熱量帶出與空氣交換；冷卻水除了自然減少外，也有可能因為主水箱或水管發生破損、或是引擎內部水道發生洩漏，導致冷卻水短少，有時候甚至會瞬間漏光，只要溫度過高還繼續行駛，多半都會對引擎造成損傷，事後的維修費也會相當可觀。

▲▼ 九孔賓士大Ｇ火燒車，驚慌滅火畫面 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲水箱沒水除了會造成引擎過熱損壞外，還可能引發火勢釀成大禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

除了發現溫度過高時要立即停車熄火外，也要養成定期檢查冷卻水液位的習慣，當發現液位短期間內會恆定下降時，建議尋找專業技師確認水路是否有洩漏現象，以免漏光後造成過熱；另外若要自行補充冷卻水，也要特別注意不要在高溫時貿然打開水箱蓋，以免被噴出的冷卻水燙傷，並且應該使用指定規格的冷卻水、或以純水補充，切忌使用自來水，可能會導致管路阻塞。

▲▼藝人九孔賓士「大Ｇ」火燒車。（圖／記者黃彥傑攝）

▲平時要養成檢查冷卻水液位高度的習慣，一旦短期間內快速減少就要立即找出原因。（圖／記者黃彥傑翻攝）

還有一種過熱情況也不算少見，那就是冷卻風扇停擺不轉，即使冷卻水足夠也還是會造成過熱，尤其是低速走走停停的場景下，這時也強烈建議立即停車熄火，並以道路救援將愛車拖吊進場處理，千萬不要因為水溫上升得相對慢就硬開，造成引擎重傷損失更慘重。

►91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：九孔賓士大GG-Class越野休旅汽車火燒車起火呂孔維水箱漏水過熱引擎

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

最新文章

福斯傳將關閉德國3工廠2024-10-29

九孔賓士大G起火主因水箱漏水2024-10-29

「福斯新一代休旅實車」現身11月上市2024-10-29

勞斯萊斯007金手指紀念版亮相2024-10-29

Nissan大改款第3代Leaf測試首曝2024-10-29

「大改款Mazda CX-5」現身測試2024-10-29

「台灣Mazda CX-60新年式」11月上市2024-10-29

「三菱2款全新休旅」預告明年登場2024-10-29

「改款新LEXUS ES」11月見2024-10-29

Honda日規新年式Civic接單翻6倍2024-10-28

熱門文章

「改款新LEXUS ES」11月見2024-10-29

「KIA EV Day」首度移師台灣舉行2024-10-28

「三菱2款全新休旅」預告明年登場2024-10-29

「小米SU7慘遭山寨」只賣13萬2024-10-28

「大改款Mazda CX-5」現身測試2024-10-29

「台灣Mazda CX-60新年式」11月上市2024-10-29

「速霸陸WRX STI運動款」11月開賣2024-10-28

「Mazda房車EZ-6」大陸開賣2024-10-28

Honda日規新年式Civic接單翻6倍2024-10-28

「TOYOTA全新小休旅」量產有譜2024-10-23

相關新聞

九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

勞斯萊斯「007金手指紀念版」正式亮相！耗時3年打造全球僅1輛

勞斯萊斯「007金手指紀念版」正式亮相！耗時3年打造全球僅1輛

Nissan「大改款第3代Leaf」測試首曝！續航426公里、明年上市

Nissan「大改款第3代Leaf」測試首曝！續航426公里、明年上市

快訊／美軍戰鬥機「日本機場起火」畫面曝！　民航機緊急改降

快訊／美軍戰鬥機「日本機場起火」畫面曝！　民航機緊急改降

「台灣Mazda CX-60新年式」傳11月上市！入門動力升級更多好料配備

「台灣Mazda CX-60新年式」傳11月上市！入門動力升級更多好料配備

讀者迴響

熱門文章

「改款新LEXUS ES」11月見！全新外觀內裝預覽搶先看　採雙動力配置

「改款新LEXUS ES」11月見！全新外觀內裝預覽搶先看　採雙動力配置

「KIA EV Day」首度移師台灣！最便宜電動車11／14搶先亮相

「KIA EV Day」首度移師台灣！最便宜電動車11／14搶先亮相

「三菱2款全新休旅」明年見！油電、電動車成主力鎖定TOYOTA神車

「三菱2款全新休旅」明年見！油電、電動車成主力鎖定TOYOTA神車

「小米SU7慘遭山寨」只賣13萬！轎跑化身休旅主打低價電動車市場

「小米SU7慘遭山寨」只賣13萬！轎跑化身休旅主打低價電動車市場

「大改款Mazda CX-5」現身測試！導入TOYOTA油電、空間放大更討喜

「大改款Mazda CX-5」現身測試！導入TOYOTA油電、空間放大更討喜

「台灣Mazda CX-60新年式」傳11月上市！入門動力升級更多好料配備

「台灣Mazda CX-60新年式」傳11月上市！入門動力升級更多好料配備

「速霸陸WRX STI運動款」台灣11月開賣！日本原廠操刀外觀跑格更兇狠

「速霸陸WRX STI運動款」台灣11月開賣！日本原廠操刀外觀跑格更兇狠

「Mazda房車EZ-6」開賣！折合新台幣63萬　全新休旅預告明年見

「Mazda房車EZ-6」開賣！折合新台幣63萬　全新休旅預告明年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366