勞斯萊斯「007金手指紀念版」正式亮相！耗時3年打造全球僅1輛

圖文／7Car 小七車觀點

為慶祝 1964 年 007 系列電影《Goldfinger》上映六十週年，英倫豪華品牌 Rolls-Royce 日前揭露 Phantom Goldfinger，效仿片中反派所擁有的 1937 年 Phantom III Sedanca de Ville，其外觀及內裝擁有獨特客製化設計，耗時三年才得以完成，作為一輛獨一無二的作品，現已交付給英國的重要客戶家。

外觀方面，這輛 Rolls-Royce Phantom VIII 的引擎蓋、車頂以及尾廂等車身中央部件以黑色烤漆作為主軸，車側則採取金黃色配置，再搭配手工線條以及 21 吋圓盤樣式輪圈，巧妙呈現出電影反派 Auric Goldfinger 的專屬坐駕。此外，歡慶女神 (Spirit of Ecstasy) 更使用上 18 克拉的鍍金來呈現頂級的視覺張力。

內裝方面，採用海軍藍皮革鋪陳搭配皇家胡桃木飾板，音響揚聲器和空調出風口皆採用鍍金呈現，儀錶檯上的「Gallery」內部可見瑞士富爾卡山隘 (Furka Pass) 的輪廓，星空頂棚 (Starlight Headliner) 則為當地 1964 年 7 月 11 日的夜空，後排乘客的收折餐桌上繪製出了虛構的諾克斯堡 (Fort Knox) 地圖。最後，在前排置物空間內還放置一個名為「Speedform」的 18 克拉實心金條。

動力方面，採用 BMW 集團提供的 N74B68 6.75 升雙渦輪增壓 V12汽油引擎，搭配 8 速 ZF 自排變速系統以達到後輪驅動，共可輸出 563 匹最大馬力及 91.8kgm 最大扭力，0-100km/h 加速可在 5.4 秒達成，極速被電子限制在 250 km/h。

Rolls-Royce 旗下車款一直以來都是眾多達官顯要表露身分地位的移動載具，多樣化的客製化選項以及精湛造車工藝更如畫布般讓全球各地的車主們極盡所能地發揮想像力來與他人脫穎而出，甚至為忠誠的層峰客戶提供客製化車體的服務，如 Sweptail 及 Boat Tail 就是最好的範例。目前總代理盛惟則有導入 Phantom、Cullinan、Ghost、Spectre 等多款房車、跑車及休旅車款。