敞篷改成獵跑！Brabus打造「最實用AMG SL」　986匹油電動力更強悍

▲Brabus以AMG SL63為基礎，打造出Rocket GTS，將原本敞篷車改為Shooting Brake獵跑車。（圖／翻攝自Brabus，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

知名改裝廠Brabus近日推出一款客製化產品，名為Brabus Rocket GTS，該車以AMG SL63 S E Performance打造，並將其從敞篷車型改為Shooting Brake獵跑車型，不僅具有碳纖維車身、插電式油電系統的動力也大幅提升，展現其強大改裝實力。

Brabus Rocket GTS採外露碳纖維車體，換上更侵略性的前保桿、空力套件，同時捨去敞篷機構，重新打造車頂等，並經過風洞測試，可在300km／h以上具有出色穩定性，在安全性上也有兼顧。

▲Brabus Rocket GTS全車採碳纖維材質，捨去原本的敞篷機構，並針對車頂進行風洞、安全性測試。



輪圈採前21吋、後22吋配置，並且為單孔快拆式設計，車尾則有大型碳纖維後下擴散器、鈦合金4出尾管、主動式閥門系統，同時也有後鴨尾擾流，並且在改為Shooting Brake後具有更實用的後行李廂空間，成為最實用的AMG SL。

▲在改為獵跑車後，也讓Rocket GTS成為最實用的AMG SL。



動力上，原廠AMG SL63 S E Performance採4.0升V8雙渦輪引擎、後軸電動馬達組成，具有816匹馬力。而Brabus則將排氣量增加到4.4升，使綜效輸出來到986匹／165.2公斤米扭力，0-100km／h加速僅需2.6秒、9.5秒完成0-200km／h加速。而且一開始扭力峰值可達185.6公斤米，不過考量到AMG Speedshift 9G 9速自排變速箱的壽命，Brabus才透過電子限制的方式降低扭力。

Brabus並未透露共生產多少台Brabus Rocket GTS，不過目前已在Brabus官網上出售，售價高達945,762 歐元，折合新台幣約3,275萬。

▲Brabus也將原本4.0升V8雙渦輪引擎的排氣量加大至4.4升，使綜效輸出來到986匹／165.2公斤米扭力。