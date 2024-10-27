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Isuzu帥氣皮卡車「追加越野性能強化版」！開發3年澳洲市場獨享

圖文／7Car 小七車觀點

Isuzu 宣布與澳洲工程業者 Walkinshaw 合作，針對新款 D-Max 推出越野性更強大的 D-Max Blade 車型，具備更優異的越野能力表現，官方建議售價為 76,990 澳元起。

▲Isuzu 於澳洲市場推越野性能更強勁的 D-Max Blade 車型。

此次在澳洲市場推出的 D-Max Blade 是由 Walkinshaw 耗時三年所開發，根據官方表示，該車型的測試原型車經過了墨爾本和澳洲內陸地區超過 100,000 公里的耐久性測試。在外觀部分，從視覺上看，D-Max Blade 與標準車型最大不同是採用重新設計的水箱護照，表面選用黑色烤漆處理，下方整合弧形 LED 燈條，前下方的紅色防護板為鋼板材質，並有簍空 Isuzu 字樣和雙拖車鈎。車側部分則可以看到更為寬大的葉子板，並搭載新型 17 吋旋壓鋁圈，搭配抓地力更強的 Goodyear Wrangler Duratrac RT 全地形輪胎 (275/65 R17)。其餘還有專屬車身彩繪、管狀側踏板和運動化拉桿。

底盤部分也升級了 35mm MTV 雙筒避震器，與標準版相比，提升了 29mm 的車高，使得車身離地高度達到 244mm。內裝部分保持不變，僅分別在頭枕、地毯墊和門檻等處新增 Blade 字樣，同時引擎室與排檔座均有專屬的限量流水編號。

動力部分則是選擇搭載 3.0L 柴油動力，擁有 190 PS / 3,600 rpm、450 Nm / 1,600 – 2,600 rpm 的表現，並有 6 速手排或者 6 速自排變速系統的選擇。

Isuzu D-Max 車系以往僅專注在右駕市場，包含東南亞與澳洲等地區，分別有不俗的銷售表現。這次 D-Max Blade 車型的推出主要是鎖定 Nissan Navara Pro-4X Warrior 以及 Toyota Hilux GR Sport 等同級日系對手，另外還有性能更高一階的 Ford Ranger Raptor 供消費者選擇。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：IsuzuD-MAXBlade皮卡車越野Pickup性能汽車新車澳洲

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