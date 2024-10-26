「Skoda Octavia RS試駕」外觀更帥配備更好！顧家熱血好爸爸旅行車

▲改款新Skoda Octavia RS動力升級更會跑，配備升級大空間像熱血好爸爸招手。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

作為Skoda旗下的性能旅行車代表，Octavia RS憑性能和實用性獲得市場青睞，小改款 Octavia RS 保留優秀的運動血統，於外觀、內裝、動力上作升級，讓它成為同級距中一款極具競爭力的性能旅行車！

▲頭燈採照明更佳的Matrix LED，取消原本下方兩側前霧燈，並換上新設計的黑化廠徽。

外觀上改款新Octavia RS變得更精緻，提供151.8萬5門斜背、161.8萬旅行車。

強調熱血運動風格，前臉採具侵略性的蜂巢式進氣格柵，以及兩側線條銳利大燈，頭燈具有集團Matrix LED 2.0智慧頭燈，單邊配有36組燈源，不僅視覺好看，夜間也能提高更佳的照明性。Octavia RS趁著小改款，換上更醒目的黑化RS廠徽。

▲19吋鋁圈配上顯眼的紅色剎車卡鉗，配胎採普利司通 Potenza S005，帶來優秀的抓地力。

下方大型進氣口具有撞風冷卻效果，增加視覺上張力。側身線條流暢，搭配低趴的車身姿態和19 吋RS 專屬鋁圈、紅色剎車卡鉗等，戰鬥力十足。車尾造型依舊，採雙邊雙出排氣尾管設計，在改款後配有離車自動上鎖功能，加上腳踢感應式電動尾門，不僅外型依舊帥氣，實用度變得更加分！

▲中控升級13吋大螢幕，支援豐富的功能，具備環景攝影等。

▲環艙氣氛燈給予車內愉悅的光影變化。

▲前方配有2組Type-C充電與無線手機充電面板。

▲HUD、儀錶能支援顯示簡易的路徑導引。

配備誠意十足、給好給滿，內裝升級更大氣的13吋多媒體螢幕，配上10.25吋數位儀錶與HUD抬頭顯示器，系統支援無線 Apple CarPlay 、Android Auto，操作流暢、直覺，儀錶能直接與Google導航配合，顯示路徑導引，讓駕駛視線專注於前方。

▲跑車座椅帥氣，包覆、支撐不俗，激烈操駕也不怕駕駛滑動。

數位儀錶因應RS性能車提供多種顯示模式變化，可根據駕駛者的喜好切換。RS 專屬跑車化座椅提供優秀包覆感與支撐力，搭配類碳纖維、麂皮飾板、鋁合金踏板、紅色車縫線等，一進入座艙感受活力十足的戰鬥氛圍。

▲全景天窗加上不俗的後座空間，符合家庭用車需求。

後座空間符合家庭族群青睞，頭部、膝部都有餘裕的伸展空間，中央還配有貼心的收納盒與三區恆溫空調，加上從駕駛座延伸至後座的全景天窗，Octavia RS在熱血逞快之餘，也能貼心舒適照料全車乘客。

▲Octavia不分等級，全車系採10具安全氣囊與L2的輔助駕駛科技。

安全符合Skoda向來訴求的高規格，Octavia全車系搭載10具安全氣囊，配備多項先進的駕駛輔助系統，包括全速域ACC、車道維持輔助、盲點偵測等重點功能，能為駕駛分憂解勞，也是行車安全守護神。

▲RS車款採2.0升渦輪，搭配7速雙離合DSG自手排變速箱。

Octavia RS搭載福斯集團經典引擎，採代號EA888的2.0升渦輪，是福斯Golf GTI、Golf R、Audi S3等常見配置，小改款升級後，將馬力提升至20匹來到265匹，扭力為37.8公斤米。

▲Octavia RS操控犀利配上優秀的電子系統，讓車輛保有讓人信心十足的貼地性。

7速DSG雙離合器變速箱，換檔速度迅速即時，在運動模式還能提供充滿激情的換檔體驗，加上回油的排氣放炮聲，隨時給予駕駛高亢的速度與聲浪享受。前驅設定的Octavia RS足以應付265匹馬力，操控神器的VAQ電子限滑差速器，比起一般的XDS系統，更能減少轉向不足，讓輪胎保有更好的貼地性，使彎道中的操控更加犀利。

▲Octavia RS在熱血、舒適找到相當好平衡，是一輛均衡的家庭用車。

擁有強勁動力同時，改款 Octavia RS 並未犧牲日常的舒適性。懸吊系統經過優化，能有效過濾一般道路碎震、過多彈跳，並能在運動熱血、家用舒適找到相當好的平衡。